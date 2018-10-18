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أخبار البلد

شاهد.. استعدادات سيناء لملتقى السلام العالمى هنا نصلى معا بـ سانت كاترين

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 04:22 م
صدى البلد
محمد الاسكندرانى و أيمن محمد - عدسة : صلاح مهدى
تنطلق فعاليات ملتقى سانت كاترين للسلام العالمي "هنا نصلي معًا"، اليوم الخميس، والذي يلقى الضوء على تسامح الديانات وبث رسالة أمان للعالم من قلب مصر.

ورصدت كاميرا "صدى البلد" استعدادات حفل سانت كاترين السلام "معا نصلى" حيث استعدت الفرق الموسيقية والفنون الاستعراضية، وتزينت الميادين والشوارع بمدينة سانت كاترين بالجداريات التى ترمز عن الحياة البدوية والمسيحية عبر جدرانها.

وتتضمن فعاليات وبرنامج الملتقى للعام الرابع على التوالي، العديد من الانشطة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويستعرض "صدى البلد" أبرز ما سيتم على مدار اليومين في عدة نقاط أبرزها.. يعقد الملتقى تحت إشراف ورئاسة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، 10 وزارات تشارك في ملتقي سانت كاترين "هنا نصلي معًا".

ومن المقرّر بدء توافد الضيوف من القاهرة إلي سانت كاترين اليوم ثم تسكينهم، بالإضافة إلى قيام الوزراء والضيوف بافتتاح عدة معارض في الخامسة مساء، يعقبها افتتاح عروض الدورة الرابعة لاحتفالية "هنا نصلي معا" الساعة السادسة والنصف مساء، بعروض وفقرات فنية لأوركسترا الشباب وكورال الكنيسة الإنجيلية وإنشاد ديني.

وينتهى فعاليات اليوم الأول بحفل عشاء بدوي للضيوف يعقبه الصعود لجبل موسى.

فيما يشهد ثانى أيام الملتقى كلمة للواء خالد فودة ووزراء الأوقاف والثقافة في مؤتمر صحفى وينتهي اليوم الثاني والأخير بإعلان ميثاق سانت كاترين للسلام العالمي.
شاهد.. استعدادات سيناء لملتقى السلام العالمى هنا نصلى معا بـ سانت كاترين
شاهد.. استعدادات سيناء لملتقى السلام العالمى هنا نصلى معا بـ سانت كاترين
شاهد.. استعدادات سيناء لملتقى السلام العالمى هنا نصلى معا بـ سانت كاترين
شاهد.. استعدادات سيناء لملتقى السلام العالمى هنا نصلى معا بـ سانت كاترين
شاهد.. استعدادات سيناء لملتقى السلام العالمى هنا نصلى معا بـ سانت كاترين
شاهد.. استعدادات سيناء لملتقى السلام العالمى هنا نصلى معا بـ سانت كاترين
شاهد.. استعدادات سيناء لملتقى السلام العالمى هنا نصلى معا بـ سانت كاترين

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