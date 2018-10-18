تشكيل منتخب السويس أمام بورتو السخنة بالقسم الثاني

أعلن ميمي فريد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي منتخب السويس، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة بورتو السخنة، التي تقام في الثالثة من عصر اليوم، الخميس، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة السادسة للمجموعة الثانية القاهرة من مسابقة الدوري الممتاز ب.



وجاء تشكيل منتخب السويس كالتالي:



حراسة المرمى: حسام عبد الخالق.



الدفاع: محمد علاء "هيكل" - سيد سويلم - أحمد عبد الرحمن - كوكوا منسوه.



الوسط: محمود طلعت - مصطفى معوض - محمود عقل - محمد حمدان - حسن ربيع.



الهجوم: إيهاب المصري.