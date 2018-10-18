ننشر أبرز نتائج زيارة محافظ البحر الأحمر لصربيا

قام اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، بزيارة إلى دولة صربيا، لتنشيط السياحة وكان لزيارة المحافظ عدد من النتائج ابرزها عقد اتفاقية التآخي بين مدينة مرسى علم ومدينة ياجودينا، وإجراء مباحثات من شأنها زيادة أعداد السائحين الصرب الى المحافظة عن طريق فتح خطوط طيران جديدة بين مطارات صربيا و مدن الغردقة ومرسى علم، وتسهيل حصول المصريين على تأشيرة دخول جمهورية الصرب وحصول الطيران الشارتر المصرى علي تراخيص الهبوط والإقلاع.



وقال عبدالله، إن البحر الأحمر يعد من أجمل بقاع العالم ويحتل اهمية سياحية كبيرة بين أكبر الاماكن السياحية العالمية وينافس بقوة فى سباق السياحة العالمية ، مستعرضا اهم الامكانيات السياحية التى تتمتع بها المحافظة وانفرادها بالطقس والطبيعة الساحرة.



وأكد على مدى ترحيب صربيا بالوفد المصري، والذى كان له صدى عالمى ملحوظ ، كما اعطى انطباع متميز للشعب الصربى لعمق العلاقات بين البلدين.



وأوضح أنه قد رحبت الحكومة والشعب الصربى بالزيارة من خلال كلمة نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الجمهورية الصربية إيفيتسا داتشيتش اثناء استقبالهم للوفد المصرى ، مشيرا إلى انه تم استعراض أهم معالم المحافظة ومقوماتها السياحية والتى سيظهر صداها خلال الفترة القادمة بمضاعفة أعداد السائحين الصرب إلى محافظة البحر الأحمر .



من جانبه، أبدى نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الجمهورية الصربية إيفيتسا داتشيتش ترحيبه بزيارة الوفد المصرى برئاسة اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر مؤكدا علي العلاقات القوية التي تربط مصر بصربيا.



وقال خلال لقائه بالوفد المصرى، إن حكومته تسعى لإقامة علاقات قوية مع مصر باعتبارها قلب العالم العربي، مؤكدا على ان العلاقات بين الدولتين ضاربة في أعماق التاريخ وذلك في إشارة الي اشتراك جوزيف تيتو رئيس يوغوسلافيا مع الرئيس جمال عبد الناصر في تأسيس منظمة عدم الانحياز.



كما أبدى نائب رئيس الوزراء موافقته المبدئية علي نظر حكومته في الطلبات، التي أعلن عنها اللواء أحمد عبد الله في كلماته حول تسهيل حصول المصريين علي تأشيرة دخول جمهورية الصرب وكذلك تسهيل حصول الطيران الشارتر المصرى على تراخيص الهبوط والإقلاع .



من جانبه رحب محافظ البحر الأحمر، بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزراء التجارة والصناعة ورئيس مدينة ياجودينا، مضيفا ان توقيع اتفاقية التوأمة بين مدينة مرسي علم ومدينة ياجودينا تمثل انطلاقة قوية لبداية تعاون قوى بين الدولتين في مجال صناعة السياحة والطيران .



وخلال لقاء الوفد المصري الذي ضم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر مستثمرى السياحة والتجارة والرياضة بالبحر الأحمر، وشرم الشيخ وممثلي القطاعات المختلفة المزمع توقيع الإتفاقية بشأنها أكد وزير التجارة والسياحة والاتصالات ، أن صربيا تطمح في زيادة التبادل التجاري والسياحي بين الدولتين وطلب بضرورة قيام الحكومة المصرية بفتح مكتب للتمثيل التجارى بالعاصمة الصربية بالجراد.



وأكد أن حكومته واجهت العديد من المشكلات بشأن منح التأشيرات لبعض الدول الأخرى حيث كان يتم استغلالها لدخول الدول الأوروبية ومع ذلك أكد أنه نظرا لقوة العلاقات التاريخية بين مصر وصربيا فإنه سوف ينظر في إصدار المزيد من التسهيلات للمواطنين المصريين للدخول الى صربيا.



وطالب اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الاحمر، بتسيير رحلات مباشرة من المطارات الصربية إلى مطارات الغردقة ومرسي علم والقاهرة لتسهيل انتقال السائحين بين الدولتين.. خاصة وان حركة السياحة القادمة من صربيا تصل إلى ٤٠ ألف سائح فقط وهو الأمر الذي يحتاج الي جهود مكثفة لزيادة هذه الأعداد.



واتفق الجانبان المصري والصربي علي تشكيل لجنة لدراسة سبل تنفيذ زيادة أوجه التعاون السياحي والتجاري والرياضي بين البلدين ومتابعة بنود الاتفاقية.