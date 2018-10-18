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أميرة جمال لصدى البلد: حسام حسن لازم يدرب المنتخب.. والتوأم هيتعملهم تمثال فى بورسعيد..فيديو

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 04:38 م
صدى البلد
أمل مجدى/ عدسة عز حسين
استضاف موقع صدى البلد الإعلامية أميرة جمال ، مقدمة برنامج media on على قناة on sport خلال ندوة شاركت فيها رئيسة تحرير البرنامج شيماء ممدوح .

وخلال الندوة أكدت جمال إن جمهور بورسعيد يعشق كلا من حسام وابراهيم حسن، قائلة : " هيتعملهم تمثال فى بورسعيد" .

وأضافت : "بصرف النظر عن المشاكل مع الإدارة فإن سمير حلبية لن يستطيع أن يتخذ موقفا حادا معهما  بسبب الجمهور ، فالنادى بالنسبة لمشجعيه الماء والهواء، وحسام عامل حالة وطفرة فى النادى لا يمكن إنكارها وأراه مظلوما".

وتابعت: "أتمنى أن يأخذ الكونفيدرالية لأنه من أول يوم وعد بذلك ، خاصة أن هذا سيكون إنجازا لأول مرة مع النادى المصرى وبالتالي تركيزه كله على الكونفيدرالية أكثر من الدوري ".

وحول إمكانية اختيار حسام حسن كمدرب لمنتخب مصر ، قالت أميرة جمال : " هذا أمر ضروري خاصة أنه كشخصية وكقائد أثر في غالبية اللاعبين".

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