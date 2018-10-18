أميرة جمال لصدى البلد: حسام حسن لازم يدرب المنتخب.. والتوأم هيتعملهم تمثال فى بورسعيد..فيديو

استضاف موقع صدى البلد الإعلامية أميرة جمال ، مقدمة برنامج media on على قناة on sport خلال ندوة شاركت فيها رئيسة تحرير البرنامج شيماء ممدوح .



وخلال الندوة أكدت جمال إن جمهور بورسعيد يعشق كلا من حسام وابراهيم حسن، قائلة : " هيتعملهم تمثال فى بورسعيد" .



وأضافت : "بصرف النظر عن المشاكل مع الإدارة فإن سمير حلبية لن يستطيع أن يتخذ موقفا حادا معهما بسبب الجمهور ، فالنادى بالنسبة لمشجعيه الماء والهواء، وحسام عامل حالة وطفرة فى النادى لا يمكن إنكارها وأراه مظلوما".



وتابعت: "أتمنى أن يأخذ الكونفيدرالية لأنه من أول يوم وعد بذلك ، خاصة أن هذا سيكون إنجازا لأول مرة مع النادى المصرى وبالتالي تركيزه كله على الكونفيدرالية أكثر من الدوري ".



وحول إمكانية اختيار حسام حسن كمدرب لمنتخب مصر ، قالت أميرة جمال : " هذا أمر ضروري خاصة أنه كشخصية وكقائد أثر في غالبية اللاعبين".