فرق طبية تجوب التجمعات البدوية بجنوب سيناء ضمن مبادرة 100 مليون صحة

شكلت مديرية الصحة بجنوب سيناء، فرق طبية متحركة بمدينة نويبع لتجوب كافة القرى السياحية والتجمعات البدوية والمصالح الحكومية، ﻹجراء المسح الشامل للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن اﻷمراض غير السارية (ضغط - سكر - سمنة) ضمن حملة "100 مليون صحة" وفقا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وذكر بيان صادر عن مديرية الصحة اليوم الخميس أن اﻷطقم الطبية المتحركة والثابتة بكافة الوحدات والمراكز الصحية على مستوى المحافظة تجري تحليل فيروس "سي" والسكر وقياس الوزن والطول والضغط وتظهر النتائج للمواطنين خلال خمس دقائق وتستمر أعمال تلك الحملة حتى 30 نوفمبر المقبل.

