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برلمان

طلب إحاطة بشأن مخالفة التصميم الهندسي للمباني التعليمية

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 03:27 م
الاهمال في المدارس
الاهمال في المدارس
فريدة محمد
قدمت الدكتورة شيرين فراج طلب احاطة عاجل لرئيس مجلس النواب موجهًا إلى وزير التربية والتعليم وفقًا لحكم المادة (134) بسبب قيام هيئة الأبنية التعليمية بمخالفة الأكواد العالمية للتصميم الهندسي للمباني والمنشآت التعليمية وخاصة في عدد دورات المياه وعدم تناسق التصميم ليتوافق مع الاحتياج الفعلى لكل دور دراسى وعدم توافر دورات مياه خاصة للمدرسين من الجنسين.

أدى ذلك إلى تواضع قواعد النظافة ومتطلبات الصحة العامة في المدارس الحكومية والذي سيؤثر على مستقبل أبنائنا من الطلبة، كما أن التصميم الحالي لا يراعى النواحى الجمالية ولا يغرز في نفس الطلاب قيم الجمال .

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