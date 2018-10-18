طلب إحاطة بشأن مخالفة التصميم الهندسي للمباني التعليمية

قدمت الدكتورة شيرين فراج طلب احاطة عاجل لرئيس مجلس النواب موجهًا إلى وزير التربية والتعليم وفقًا لحكم المادة (134) بسبب قيام هيئة الأبنية التعليمية بمخالفة الأكواد العالمية للتصميم الهندسي للمباني والمنشآت التعليمية وخاصة في عدد دورات المياه وعدم تناسق التصميم ليتوافق مع الاحتياج الفعلى لكل دور دراسى وعدم توافر دورات مياه خاصة للمدرسين من الجنسين.



