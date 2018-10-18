منتدى شباب العالم: هدفنا تحقيق تغيير إيجابي للمجتمعات.. فيديو

تواصل الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الترويج لفعاليات المنتدى الذي ينطلق تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من ٣ الي ٦ نوفمبر المقبل بمدينة السلام شرم الشيخ.





واوضح المنتدى عبر صفحته: "لقد قمنا بانشاء بيئة لقادة العالم الشباب من مختلف الخلفيات والتجارب بهدف واحد ، ومناقشة سبل تحقيق تغيير ايجابي للمجتمعات المحلية في جميع انحاء العالم ، وهذه الرابطة القوية التي نتشاطرها مع التنوع تنبع من تاريخنا كمصريين مع خلفيات متعددة الثقافات".





يذكر أن إدارة منتدى شباب العالم، قد قررت غلق باب التسجيل للحضور والمشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم 2018 المقام بمدينة شرم الشيخ من 3 إلى 6 نوفمبر 2018 على أن يستمر فتح باب التسجيل على الموقع الرسمي للمنتدى لمن يرغب في المشاركة في الفعاليات الأخرى المقبلة التي ينظمها المنتدى على مدار العام.





وشهدت مرحلة التسجيل للنسخة الثانية من المنتدى، ازديادًا كبيرًا في أعداد من سجلوا لحضور المنتدى هذا العام بالمقارنة بالعام الماضي، إذ أعلنت إدارة المنتدى عن تقدم 122 ألف شاب وفتاة من 195 دولة تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا لحضور المنتدى منهم 68 ألف للمشاركة والحضور، و13 ألفًا للمشاركة كمتحدثين في حين تقدم 5 آلاف فنان وفنانة للمشاركة في مسرح منتدى شباب العالم.





وقررت إدارة المنتدى استضافة 5 آلاف شاب وفتاة من 145 دولة للمشاركة في فعاليات المنتدى هذا العام بزيادة في الأعداد عن العام الماضي الذي شهد استضافة ثلاثة آلاف شاب وشابة من 113 دولة وشارك فيها 222 متحدثا من 64 دولة من أصحاب الخبرات في مختلف المجالات وذلك من خلال 46 جلسة وأكثر من 70 ساعة عمل.





ويقام منتدى شباب العالم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ بمصر في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر 2018.





وكان المنتدى انطلق عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

ويشهد المنتدى هذا العام مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات في حضور نخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.



