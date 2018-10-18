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ّوكيل أوقاف السويس: تكثيف القوافل الدعوية بالمناطق النائية

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 10:52 م
ّ وكيل أوقاف السويس
ّ وكيل أوقاف السويس : تكثيف القوافل الدعوية بالمناطق النائية
حسن غنيمة
أكد الشيخ محمد عجمي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس على ضرورة تكثيف الأئمة للدروس والقوافل الدعوية وبخاصة المناطق النائية.

وشدد وكيل وزارة الاوقاف خلال الاجتماع الدوري مع مديري الادارات الفرعية بحضور الشيخ ايهاب فتحي محمد مدير عام الدعوة بعد ظهر اليوم لمتابعة العمل على ضرورة التزام مديري الادارات بالمنشور الوزاري رقم ١٠٣ والمنظم لضوابط الحضور والانصراف وضرورة متابعة حضور الأئمة والعاملين بالمساجد ومدى الالتزام بالمناوبات بين العمال مع ضرورة تكثيف الائمة للدروس والقوافل الدعوية وبخاصة المناطق النائية.

وتابع العجمي توجيهاته لمديري الادارات بعدم تمكين غير المصرح لهم باعتلاء المنابر او كرسي الدروس حيث لا مكان لغير المصرح لهم بالمساجد ومتابعة الالتزام بالخطبة الموحدة وضرورة التزام الأئمة بالزي الازهري فهو شرف الإمام وكرامته وضرورة تنفيذ تعليمات الوزارة اولا بأول.
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