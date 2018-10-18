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ثقافة

التحف الجمالية في الفنون الإسلامية.. بثقافة القاهرة

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 03:02 م
صدى البلد
طارق موسى
نظم التمكين الثقافي بفرع ثقافة القاهرة بالتعاون مع المتحف الإسلامي بالقاهرة محاضرة تذوق سمعى وبصرى فى مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع تحت عنوان "التحف الجمالية في الفنون الإسلامية" ألقاها د.عبدالحميد عبدالسلام مدير إدارة التدريب والنشر العلمى بالمتحف. 

وبحسب بيان، اليوم الخميس، صاحب المحاضرة ترجمة بلغة الإشارة وتضمنت شرحا لرموز ومعاني بعض التحف في الفن الإسلامي والنقوش التي تدل على حس ومهارة فنية دقيقة، وبعضها استخدم النقوش دلالة على إظهار قوة الدولة وترهيب أعدائها. 

وأكد د.عبدالحميد على أن الفن الإسلامى كان أول من تطرق لزوايا ورؤى فنية ادعى الغرب ريادته فيها واستعرض لوحة للسيد المسيح ولوحة للسيدة العذراء وهى دلالة على أن الوحدة موجودة فى مصر من عقود ماضية. 

واختتم د.عبد الحميد عبدالسلام المحاضرة بعرض للوثيقة التى كان يقدمها الخطاط ليثبت فيها مهاراته فى الكتابة وينال الإجازة بأنه خطاط محترف، وذلك بحضور التربية الخاصة بإدارة حلوان التعليمية.

وبنفس الفرع أقامت مكتبة الأسرة بألماظة معرضا لنتاج الورشة الفنية التي أقيمت لتعليم الأطفال عمل أشكال متنوعة من الزينة المعلقة، والمنفذة مع تلاميذ مدرسة الشهيد شريف حجاج مناع الابتدائية بألماظة.

كما نظّم بيت ثقافة نادي المقاولون معرضا لنتاج ورشة من خامات البيئة.

بينما أقامت مكتبة sos ورشة لتدريب الأطفال على بعض الأغاني المتنوعة ومساعدة الأطفال لرفع مستواهم التعليمي.

وأقامت مكتبة طفل المعادي محاضرة بعنوان الرفق بالحيوان حكاية قصة جحا فى السوق وألعاب ذهنية.

كما أقامت مكتبة دار الحرب الالكترونية ورشة ثقافية لعرض شرائح ملونة بالفانوس السحرى، وفى قصر ثقافة المطرية أقيم معرضا للفنون التشكيلية نتاج ورشة إعادة تدوير زجاجات الشامبو.

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