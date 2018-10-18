أميرة جمال لـ صدى البلد: انتمائي الكروي سر.. وأتمنى انتهاء خلافات جماهير الأهلي والمصري..فيديو

استضاف موقع صدى البلد، الإعلامية أميرة جمال مقدمة برنامج MEDIA ON على قناة ON SPORT خلال ندوة شاركتها فيها رئيس تحرير البرنامج شيماء ممدوح.





وخلال الندوة، أكدت "جمال" أنها تفضل الإبقاء على انتمائها الكروي سرا قائلة: "أنا بشجع منتخب مصر .. والمشاهد لم يستطع أن يحدد انتمائي حتى الآن حتى أستطيع أن أبقى حيادية".





ولفتت إلى أن إعلان بعض المذيعين الرياضيين عن انتمائهم الكروي موقف خاطئ لأنهم مهما حاولوا التزام الحيادية والمهنية لن ينجحوا في ذلك، قائلة إن الإعلان عن انتمائها أيضا سواء لفريق الاهلى أو الزمالك سيجعلها تخسر جمهور الفريق الآخر.





وتابعت : " في النهاية أنا لا أمارس اللعبة ، لكني مذيعة ولازم أقول مالنا وما علينا واستحالة في أي حلقة أظهر انتمائي كما أنني لا أكرر استضافة الشخصيات التي يكون انتمائها واضح على الشاشة في برنامجي".





ولفتت جمال إلى أن زوجها الإعلامي محمد عباس يشجع النادي الأهلى أما والدها يشجع النادي المصري، مشيرة إلى أن أحد أمنياتها أن ينتهي الخلاف بين جماهير الناديين.



