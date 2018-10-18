لقطات لمشتبه به في القتل الجماعي بالقرم يشتري الرصاص

أظهرت لقطات من كاميرا مراقبة حصل عليها تليفزيون "رويترز" عبر قناة "رين" التليفزيونية؛ فلاديسلاف روسلياكوف وهو يشتري رصاصات قبل أيام من الهجوم القاتل في مدرسته بالقرم الذي وقع أمس، الأربعاء.



وقال مسئولو إنفاذ القانون في روسيا إن 19 شخصا على الأقل قُتلوا وأُصيب عشرات آخرون في مدرسة بشبه جزيرة القرم أمس، الأربعاء، عندما أطلق طالب النار داخل المبنى على زملائه قبل أن ينتحر.



وقال المحققون إن الطالب فلاديسلاف روسلياكوف - 18 عاما- دخل المدرسة بمدينة كيرتش بعد ظهر أمس حاملا سلاحا ناريا وبدأ إطلاق النار، وعُثر على جثته في وقت لاحق في المدرسة، وعليها إصابات ناجمة عن رصاصة أطلقها على نفسه.



ولم يُعرف بعد الدافع وراء الهجوم الذي يعيد للأذهان هجمات مماثلة نفذها طلاب في مدارس أمريكية.



وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014، ما أثار استنكارا دوليا ودفع دول غربية إلى فرض عقوبات على موسكو، لكن لم تندلع أعمال عنف كبيرة منذ ذلك الحين في القرم.



والعديد من ضحايا هجوم اليوم من تلاميذ المدرسة الذين أُصيبوا بشظايا وأعيرة نارية.



وذكر مسئول أن عبوة ناسفة انفجرت في مقصف المدرسة خلال الهجوم، وأنه جرى العثور على عبوة ثانية بين متعلقات روسلياكوف تم إبطال مفعولها.



وقالت وسائل إعلام روسية إن روسلياكوف اشترى 150 رصاصة يوم 13 أكتوبر.