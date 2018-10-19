إيقاف معلم بالسويس عن العمل أجبر تلاميذه على غسيل سيارته

أصدرت سلمي الشاعر وكيل مديرية التربية والتعليم بالسويس قرارها بإيقاف المعلم، صاحب فيديو انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي يقوم فيه طالبان بغسيل سيارة لأحد معلمي المدرسة أثناء اليوم الدراسي.



وبعد العرض على محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر تم الموافقة على إيقافه عن العمل شهرين لحين انتهاء التحقيقات.



وصرح نائب محافظ السويس الدكتور عبد الله رمضان، أنه قام بالتحقيق مع المعلم المخالف واستدعاء الطالبين الظاهرين في الفيديو، وصرح بأن ماحدث من المعلم يعد جريمة أدبية وأخلاقية في حق العاملين في مجال التربية والتعليم وإساءة واضحة لحقوق الطفل وقتل طموحاته، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تسيب أو إهمال أو إساءة تنال من كرامة وحق الطالب أو المعلم علي حد سواء.

