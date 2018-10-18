4 إطلالات أنيقة لـ ميجان ميركل في أستراليا.. صور

في أول جولة ملكية رسمية لهما بعد زواجهما، رافقت دوقة ساكس ميجان ميركل، زوجها الأمير هاري في زيارة إلى أستراليا، وفي صباح أول يوم بسيدني في 16 أكتوبر تم الإعلان رسميًا عن حمل ميجان ميركل في 3 أشهر، وتوقع ولادتها في أبريل 2019.



وخلال الجولة الملكية في أستراليا استقبل الثنائي هاري وميجان العديد من الهدايا للمولود من الشعب الأسترالي والأطفال الذين رحبوا بها بحفاوة.



ومنذ وصولها إلى أستراليا، تألقت ميجان ميركل في عدة إطلالات أنيقة ومختلفة، ففي اليوم الأول ارتدت ميجان فستان أبيض سادة من تصميم Karen Gee مع معطف طويل باللون البيج مزين بأزرار سوداء وهو من Martin Grant وسعره 1287 جنيها إسترلينيا، مع حذاء هافان بكعب عال.



وفي اليوم الثاني، اختارت ميجان فستان بسيط باللون الزيتي من ماركة "Brandon Maxwell" وهو من مجموعتها لـ2019، وبلغ سعره 1700 جنيه إسترليني، مع حذاء باللون البيج بكعب عال.



وفي زيارتها أمس لمدينة ديو الريفية لمقابلة المزارعين لمتضررين من الجفاف، اختارت ميجان إطلالة مختلفة كلاسيكية، حيث ارتدت بنطال أسود بلغت تكلفته 108 جنيهات إسترليني، كما ارتدت سترة رمادية اللون تكلفتها 1110 جنيهات إسترليني من تصميم صديقتها سيرينا ويلياميز، وأسفل السترة اختارت قيمص أبيض بأزرار من ميزون Kitsune وسعره 40 جنيها استرلينيا، وذلك وفقًا لما نشره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



أما اليوم الخميس، تألقت ميجان في أستراليا بإطلالة أنيقة حيث اختارت فستان أزرق اللون مع المعطف البيج الذي ارتدته في أول يوم بالزيارة، لكنها قامت بتبديل الحذاء ذو الكعب العالي أثناء تواجدها على الرمال، ثم عاودت ارتداء الكعب العالي مرة أخرى.