مسار العائلة المقدسة غير مستغل في سيناء.. خبراء: يجب استكمال أعمال الحفائر لاستغلال المناطق سياحيا.. وتجهيز البنية الأساسية لاستقبال السياح

استكمال أعمال الحفائر لاستغلال المناطق سياحيا

تجهيز البنية الأساسية المؤدية للمناطق الأثرية لتكون جاهزة لاستقبال السياح

إقامة مشروعات سياحية علي مسار العائلة سيحيي معه مختلف أنواع السياحة

دخلت العائلة المقدسة مصر عن طريق الناحية الشمالية من جهة الفرما (بلوزيوم) الواقعة بين العريش وبورسعيد, وقد استغرقت رحلة العائلة المقدسة عامين وستة أشهر وعشرة أيام ويبلغ طول مسار الرحلة التي تضمنت 25 مسارا، نحو 2000 كيلومتر من سيناء حتى الصعيد، وعادت العائلة من القوصية للمعادى بالنيل ثم لحصن بابليون، حيث كهف أسفل كنيسة أبو سرجة، ثم شمالا لمسطرد ثم لبلبيس ثم القنطرة ومنها سيناء ثم لفلسطين.ولأن السياحة الدينية تعتبر من أهم مقومات الدخل فقد شكلت وزارة الآثار، من قبل لجنة لدراسة تلك الأماكن لإضافتها فى قائمة التراث العالمي، وأعدت اللجنة الدراسات الخاصة بالمواقع الأثرية الموجودة على مسار رحلة العائلة المقدسة، لوضع المسار على قائمة التراث اللامادى لمنظمة اليونسكو.كما قررت اللجنة وضع برنامج زمنى للانتهاء من إعداد الدراسات اللازمة ورفع مسار رحلة العائلة العائلة المقدسة على قائمة التراث اللامادى لمنظمة اليونسكو فى نهاية عام 2018.وأكد خبير الآثار الدكتور سامي صالح عبد المالك أن شمال سيناء والمسافة ما بين رفح شرقًا حتى الفرما غربًا حظيت بوجود 6 محطات على طريق العائلة المقدسة تؤكدها الشواهد والاكتشافات الأثرية من العصر البيزنطي، وهي رفح، الشيخ زويد، العريش، الفلوسيات، القلس، الفرما وما حولها كالمحمديات وتل مخزن وغيرها.وقال إن أهم المواقع في شمال سيناء على طريق العائلة المقدسة التي تمت اكتشافات أثرية جديدة فيها منذ عام 1913 وهي منطقة آثار الفلوسيات " المخلصة، أوستراكين، اوستراسين " ، وما حولها كمدينة الورادة " الخوينات " الإسلامية، ومدينة السويدا " أم الحسن "، ومنطقة المقابر، وقناطر المياه الواقعة جنوب الفلوسيات.وأكد أنه من أهم المتطلبات لإعداد هذه المنطقة للزيارة السياحية والتنمية المستدامة استكمال أعمال الحفائر التي انطلقت منذ عام 1913م لأول مرة في تاريخ المنطقة مرورًا بالحفائر التي أُجريت أثناء الاحتلال الإسرائيلي، ويواكب ذلك أعمال ترميم معماري ودقيق للآثار المكتشفة سواء الثابتة أو المنقولة، وتنظيم المكتشفات المنقولة وتجميعها لتكون نواة لمتحف مع مركز للزوار مجهز بكل الخدمات السياحية.وقال : إن الأمر يتطلب البدء في الإعداد للبنية الأساسية بعمل طريق يتيح للحافلات السياحية الدخول للمناطق الأثرية، وإضاءة هذه الطرق بالطاقة الشمسية، وتشجيرها بالأشجار المحلية بما لا يتعارض مع طبيعة المحمية الطبيعية، إلى جانب إعداد مركز للزوار مصمم معماريًا من البعد الأثري والتراثي للمنطقة تتوفر فيه الخدمات السياحية من قاعة محاضرات وعرض مرئي وصور للتراث الأثري والطبيعي بالمنطقة ومنطقة خدمات متكاملة.وأشار الأثري إلى منطقة آثار جزيرة القلس في سيناء، كانت تشتمل على قصر وحصن ودير وميناء ومنار، وكشفت العوامل الجوية عن مبنى دائري وآخر مقبى وهما بحالة جيدة، وهي تؤكد أهمية القلس على طريق العائلة المقدسة.وبالنسبة لمنطقة آثار الفرما، أوضح أن الاكتشافات الأثرية بدأت فيها منذ أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وطالب باستكمال أعمال الحفائر والترميم المعماري بما يساعد على اكتشاف عمائر جديدة تساهم في التنمية السياحية والأثرية للفرما وما حولها.ولفت إلى أن مدينة الشيخ زويد ” بيلتون “ ، ورفح ” رافيا “ كانتا محطتان من محطات العائلة المقدسة بشمال سيناء، وكانتا تشتملان على آثار تنتمي للعصر البيزنطي، فيما اشتملت مدينة العريش القديمة التي كانت تعرف باسم (رينوكولورا) على الكثير من الآثار البيزنطية التي أغارت عليها الكثبان الرملية، ولذلك لابد من عمل مراقبة آثارية للمدينة العتيقة.وقد سبق أن قامت بعض الشركات العاملة في مجال السياحة بتقديم دراسة لإقامة مشروعات استثمارية علي طريق العائلة المقدسة بمحافظة شمال سيناء بهدف تشجيع السياحة إلي المحافظة وتنشيط الوفود السياحية لزيارة المناطق الأثرية وإحياء طريق العائلة المقدسة , علي أن تقام المشروعات في مناطق الفرما ببالوظه والمناطق التي تشملها مسار العائلة المقدسة في نطاق شمال سيناء.وأكد قدري الكاشف خبير التنمية المتكاملة بإقليم القناة وسيناء أن إحياء مسار العائلة المقدسة يؤكد أهمية الزيارة من جانب السياح الأجانب والعرب خاصة مع وجود علاقات مع الشعب الفلسطيني علاوة علي تنشيط حركة الوفود السياحية إلي سيناء لزيارة المعالم السياحية والأثرية بعد انتهاء الحرب علي الإرهاب في سيناء.كما أن إقامة هذه المشروعات سيعمل علي تنشيط الحركة السياحية الداخلية، والخارجية إلي سيناء , وذلك من أجل استغلال المناطق السياحية الأخرى وتنشيط لأنواع السياحة الموجودة في سيناء في مقدمتها السياحة الصحراوي والسياحة العلمي والسياحة الدينية , علاوة علي تنشيط السياحة الشاطئية التي سيتم اكتشافها مع التردد علي سيناء طوال العام , خاصة أن سيناء تنعم بمناخ معتدل ونقاء الطبيعة فهي تعتبر ثاني أنقي بيئة في العالم.