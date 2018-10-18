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محافظات

غدا.. فصل محطة محولات بلبيس البديلة كليًا 14 ساعة

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 03:18 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
أعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء قطاع جنوب الشرقية في بيان لها أنه تقرر فصل محطة محولات بلبيس البديلة كليًا يوم الجمعة الموافق 19 أكتوبر 2018 من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساء وذلك لأعمال النظافة الشاملة على جميع مهمات المحطة المذكورة من داخل تفريغ جهد 66 ك ف طبقًا لتعليمات التحكم الإقليمي بالقناة وبرنامج نظافة المحطات الشاملة وعليه سوف يتم فصل التيار الكهربي عن المناطق الآتية :-

مدينة بلبيس بالكامل وموزع ميت حمل والقرى المتأثرة بالفصل هي (الوحدة المحلية شبرا النخلة والقرى التابعة لها - الوحدة المحلية أولاد سيف والقرى التابعة لها - الوحدة المحلية كفر إبراهيم والقرى التابعة لها - الوحدة المحلية كفر أيوب والقرى التابعة لها - الوحدة المحلية العدلية والقرى التابعة لها - الوحدة المحلية أنشاص والقرى التابعة لها ) وموزع أنشاص والقرى المتأثرة بالفصل هي (الوحدة المحلية تل روزن والقرى التابعة لها - الوحدة المحلية بير عمارة والقرى التابعة لها - الوحدة المحلية السعدية والقرى التابعة لها - الوحدة المحلية حفنا والقرى التابعة لها - الوحدة المحلية الزوامل والقرى التابعة لها.

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