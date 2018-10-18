غدا.. فصل محطة محولات بلبيس البديلة كليًا 14 ساعة

أعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء قطاع جنوب الشرقية في بيان لها أنه تقرر فصل محطة محولات بلبيس البديلة كليًا يوم الجمعة الموافق 19 أكتوبر 2018 من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساء وذلك لأعمال النظافة الشاملة على جميع مهمات المحطة المذكورة من داخل تفريغ جهد 66 ك ف طبقًا لتعليمات التحكم الإقليمي بالقناة وبرنامج نظافة المحطات الشاملة وعليه سوف يتم فصل التيار الكهربي عن المناطق الآتية :-



