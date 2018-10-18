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ديني

عفيفي: توصيات مؤتمر الإفتاء شددت على تفعيل القيم الحاكمة في فتاوى الأسرة

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 03:11 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم - محمد شحتة - أمل فوزى
شارك الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محيي الدين عفيفي، في الجلسة الختامية لمؤتمر "التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق"، الذي تعقده الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والذي استمرت فعالياته لمدة ثلاثة أيام.

وقال الأمين العام إن المؤتمر شهد مشاركات بأبحاث وأوراق عمل متميزة تناولت محاوره بشكل علمي يجمع بين النظرية والتطبيق العملي في قضية التجديد في الفتوى في المجالات المستحدثة، وضبط فوضى الفتاوى، وبيان الأصول المنجهية التي تقوم عليها الفتوى، للتخلص من الفتاوى الشاذة التي يصدرها أدعياء العلم، وقصرها على المتخصصين.

وأضاف عفيفي أن أعمال المؤتمر وتوصياته شددت على ضرورة التعاون العلمي الفعال في مجال الفتوى من قبل الجهات المختصة بالفتوى على مستوى العالم لمواجهة الفتاوى الإرهابية المنحرفة التي يطلقها أصحاب الفكر المتطرف والجماعات الإرهابية، مع التأكيد على أهمية نشر ثقافة التجديد وتفعيل منظومة القيم الحاكمة لإصدار الفتاوى الشرعية، والتأكيد بشكل أكبر على منظومة الإفتاء الرشيد في قضايا الأسرة.

وأوضح أن المؤتمر أكد من خلال جلساته العلمية وورش العمل التي عقدت على هامشها وتوصياته على ضرورة مراعاة واقع الناس وحالهم وعرفهم وظروفهم عند الرد على فتاواهم والإجابة عن أسئلتهم التي تشكل في كثير من الأحيان مصير حياتهم وترسم طبيعة العلاقة بينهم وبين غيرهم من أفراد المجتمع، وذلك من خلال الربط بين المعرفة الشرعية والواقع.

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