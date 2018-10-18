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رياضة

تعيين أيمن عبد العزيز مدربا مساعدا لـ نادى الزمالك

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 02:50 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى - ملك موسى
عين مجلس إدارة نادي الزمالك، أيمن عبد العزيز مدربا مساعدا بالفريق الأبيض خلفا لأمير عزمي مجاهد الذي تقدم باستقالته من الجهاز الفني اليوم لأسباب خاصة.

ومن المقرر أن يبدأ أيمن عبد العزيز مهام عمله اليوم بعد تولي المنصب رسميا بعد موافقة الإدارة على رحيل أمير عزمي مجاهد عن الجهاز الفني.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء المقبل في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، والتي ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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