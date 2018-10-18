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أصل الحكاية

قصة خاتم الأمير هاري الأسود.. هدية من ميجان أم تكنولوجيا متطورة.. صور

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 03:05 م
خاتم الأمير هاري
خاتم الأمير هاري
رشا عوني
في أول زيارة ملكية رسمية للأمير هاري وزوجته ميجان ميركل إلى أستراليا عقب زواجهما في مايو، ظهر الثنائي معًا في جولة عملية تطغي عليها الرومانسية والحب الذي يظهر دومًا في تعاملاتهما سويًا، والتي ترجمتها عدسات المصورين.

وفي لقطة مميزة، ظهر الأمير هاري في زيارته لأستراليا منذ 3 أيام وهو يرتدي خاتما أسود في يده اليمنى، وأثار ذلك الخاتم ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فمن المعروف أن رجال العائلة الملكية البريطانية لا يرتدون خاتم زواج، إذن فما قصة هذا الخاتم الجديد الذي شغل بال الكثيرين؟

وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فهناك تكهنات بأن هذا الخاتم قد يكون هدية من زوجته ميجان ميركل بعد إعلان حملها منذ أيام، والبعض توقع أن يكون الخاتم مرتبطًا بألعاب سيدني إنفيكتوس 2018 المقبلة والتي سيحضرها الأمير هاري.

لكن تم الإعلان عن قصة الخاتم، فهو أحدث ما توصلت له التكنولوجيا، حيث يعمل على قياس درجة حرارة الجسم، ومعرفة معدل ضربات القلب وتعقب ساعات النوم ونشاط الجسم، وهو يعمل عن طريق أخذ قراءات مستمرة لدرجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب والحركة والتغذية مرة أخرى إلى تطبيق الهاتف الذكي الذي يسمح لمرتديها برؤية النتائج.

الخاتم الأسود بلغ سعره 275 جنيها استرلينيا، وهو مصمم من شركة Oura Health التي تتخذ من فنلندا مقرًا لها، وفقًا لما نشرته مجلة "PEOPLE"، وهو متاح للشراء في الولايات المتحدة مقابل 219 دولارًا.
قصة خاتم الأمير هاري الأسود.. هدية من ميجان أم تكنولوجيا متطورة.. صور
قصة خاتم الأمير هاري الأسود.. هدية من ميجان أم تكنولوجيا متطورة.. صور
قصة خاتم الأمير هاري الأسود.. هدية من ميجان أم تكنولوجيا متطورة.. صور
قصة خاتم الأمير هاري الأسود.. هدية من ميجان أم تكنولوجيا متطورة.. صور
قصة خاتم الأمير هاري الأسود.. هدية من ميجان أم تكنولوجيا متطورة.. صور

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