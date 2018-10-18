ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

شاهد.. أهالي قرية بالدقهلية: انتشار القمامة أصابنا بالأمراض.. ورئيس أجا يرد

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 07:22 م
همت الحسينى
يعاني عدد من الاسر المقيمة بقرية ميت شنو ، التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، والتى منازلها بالقرب من المقابر من انتشار القمامة ، وجثث الحيوانات النافقة إضافة الى الدخان المتصاعد نتيجة حرق بعضها مما ادى الى تفشي الامراض بهذه المنطقة.

والتقى "صدى البلد " ، بعدد من الاهالى لبحث هذه الشكوى، حيث قال منصور محمد "بائع": بنيت منزلا بالقرب من المقابر حيث كنت امتلك ارضا ورثتها عن ابى، ولا اجد مكانا اعيش فيه سوى هنا ولكن اولادى اصيبوا بالتهاب رئوى مزمن بسبب الدخان والحريق المستمر، اضافة الى اصابة زوجتى بالكبد بسبب تل القمامة وانتشار الذباب بشكل كبير.

وتضيف سيده محمود ربة منزل: "نقيم بالقرب من الارض الزراعية التى نملكها ، والقمامة تزداد يوما وراء آخر ويضطر البعض لحرقها نظرا لكثرتها ولكن أصبحنا نعبش داخل جبل من القمامه وناشدنا المسئولين حل هذه المشكلة دون جدوى خاصة ان الحشرات الزاحفة تسببت فى اصابة عدد من الاهالى.

ويؤكد محمد السعيد "فلاح ": "هذا الوضع مستمر منذ عدة أشهر وأصبح المكان مأوى للحيوانات الحية والنافقة، حيث تسببت القمامة فى انتشار الأمراض، وتقدمنا بشكاوى للمسئولين لتنظيف المنطقة من هذه القمامه التى اصبحت فى شكل سيئ للغاية".

فيما قال متولى عبد العال، رئيس مدينة أجا، انه سيقوم بزيارة هذه المنطقة حيث انه استلم عمله منذ فترة بسيطة ، وسيقوم بحل هذه المشكلة على الفور، ونقل القمامة الى اماكن بعيدة، لا توجد فيها اى كتلة سكنية.
شاهد.. أهالي قرية بالدقهلية: انتشار القمامة أصابنا بالأمراض.. ورئيس أجا يرد
شاهد.. أهالي قرية بالدقهلية: انتشار القمامة أصابنا بالأمراض.. ورئيس أجا يرد
شاهد.. أهالي قرية بالدقهلية: انتشار القمامة أصابنا بالأمراض.. ورئيس أجا يرد
شاهد.. أهالي قرية بالدقهلية: انتشار القمامة أصابنا بالأمراض.. ورئيس أجا يرد
loading...

ترشيحاتنا

الداخلية: الإفراج عن 840 سجينا بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

غدا .. غلق شارع امتداد رمسيس 4 أشهر لإنشاء محور المشير طنطاوي

تعيين أيمن عبد العزيز مدربا مساعدا لـ نادى الزمالك

الحركة الوطنية تعلن خليفة الفريق شفيق .. الأحد المقبل

مفاجأة .. ليفربول يشترط 160 مليون يورو لرحيل محمد صلاح

مفاجأة.. الشرطة التركية تبحث عن خاشقجي في غابة ومزرعة بإسطنبول

وزارة الدفاع الروسية تعلن تحطم طائرة جنوب البلاد

حجز إعادة محاكمة متهمي أحداث مكتب الإرشاد للحكم 5 ديسمبر

تعرف على سبب التعديلات المرورية بالعباسية وصلاح سالم والاتوستراد

سقوط القنصل أشهر نصاب بالجيزة.. احترف التزوير والسرقة.. باع شقة لـ 5 أشخاص.. وسيارة نقل لتحميل أحراز جرائمه.. صور

مسؤول روسي: القاهرة وموسكو وقعتا أكبر عقد في تاريخ السكة الحديد

فرنسا تكذب مزاعم العفو الدولية: لم نبِع لمصر أسلحة تستخدم في القمع

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إقبال كبير على ملتقى الأديان بسانت كاترين.. صور

اليخت الإنجليزى AURORA يصل ميناء بورسعيد السياحى .. صور

أهالي أبو غالب يطالبون بكوبري ينقذهم من معديات الموت.. فيديو وصور

انتهاء تجهيزات حفل عمرو دياب فى جامعة مصر .. صور

4 إطلالات أنيقة لـ ميجان ميركل في أستراليا.. صور

فيديو

بكري يروي تفاصيل اختلاس مليار دولار من شركة بترول وتهريبها لقطر
تعرف على سبب بكاء الفنانة المغربية دنيا بطمة.. فيديو
الزراعة تكشف السبب الرئيسي فى تدمير صناعة الدواجن.. فيديو
شاهد.. إيران تمول ميلشيات الحوثي بالمخدرات
شاهد.. الشرطة الإسبانية تلقي القبض على عصابة لتهريب المخدرات فى عرض البحر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟