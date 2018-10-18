شاهد.. أهالي قرية بالدقهلية: انتشار القمامة أصابنا بالأمراض.. ورئيس أجا يرد

يعاني عدد من الاسر المقيمة بقرية ميت شنو ، التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، والتى منازلها بالقرب من المقابر من انتشار القمامة ، وجثث الحيوانات النافقة إضافة الى الدخان المتصاعد نتيجة حرق بعضها مما ادى الى تفشي الامراض بهذه المنطقة.



والتقى "صدى البلد " ، بعدد من الاهالى لبحث هذه الشكوى، حيث قال منصور محمد "بائع": بنيت منزلا بالقرب من المقابر حيث كنت امتلك ارضا ورثتها عن ابى، ولا اجد مكانا اعيش فيه سوى هنا ولكن اولادى اصيبوا بالتهاب رئوى مزمن بسبب الدخان والحريق المستمر، اضافة الى اصابة زوجتى بالكبد بسبب تل القمامة وانتشار الذباب بشكل كبير.



وتضيف سيده محمود ربة منزل: "نقيم بالقرب من الارض الزراعية التى نملكها ، والقمامة تزداد يوما وراء آخر ويضطر البعض لحرقها نظرا لكثرتها ولكن أصبحنا نعبش داخل جبل من القمامه وناشدنا المسئولين حل هذه المشكلة دون جدوى خاصة ان الحشرات الزاحفة تسببت فى اصابة عدد من الاهالى.



ويؤكد محمد السعيد "فلاح ": "هذا الوضع مستمر منذ عدة أشهر وأصبح المكان مأوى للحيوانات الحية والنافقة، حيث تسببت القمامة فى انتشار الأمراض، وتقدمنا بشكاوى للمسئولين لتنظيف المنطقة من هذه القمامه التى اصبحت فى شكل سيئ للغاية".



فيما قال متولى عبد العال، رئيس مدينة أجا، انه سيقوم بزيارة هذه المنطقة حيث انه استلم عمله منذ فترة بسيطة ، وسيقوم بحل هذه المشكلة على الفور، ونقل القمامة الى اماكن بعيدة، لا توجد فيها اى كتلة سكنية.