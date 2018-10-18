الأعلى للثقافة وجامعة القاهرة ينظمان الملتقى الدولي حول الأدب الشعبي

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور سعيد المصرى، وبالتعاون مع جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، مركز دراسات التراث الشعبي بكلية الآداب جامعة القاهرة، فعاليات الملتقى الدولي "الأدب الشعبى والدراسات البينية - دورة نبيلة إبراهيم".



تقام فعالياته فى الفترة من 23 وحتى 25 أكتوبر 2018، بمشاركة عدد كبير من الباحثين من مصر وعدد من الدول العربية والغربية من بينها "الجزائر- العراق- تونس - فرنسا - الأدرن- السعودية - السويد - رومانيا - لبنان).



تنطلق فعاليات الملتقى في العاشرة من صباح يوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 بقاعة المؤتمرات بكلية الآداب جامعة القاهرة، وتستمر فعاليات اليوم الأول والثانى "23 و 24 أكتوبر"، للملتقى بمقر كلية الآداب جامعة القاهرة؛ وتنتقل الفعاليات فى اليوم الثالث 25 أكتوبر الجارى اعتبارًا من الرابعة عصرًا المقر المجلس الأعلى للثقافة (1 ش الجبلاية - ساحة دار الأوبرا المصرية).