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محافظات

اليوم.. قطع الكهرباء عن 9 مناطق بالقليوبية لأعمال الصيانة

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 01:00 ص
اليوم : قطع اكهرباء
اليوم : قطع اكهرباء عن 9 مناطق بالقليوبية لأعمال الصيانة
إبراهيم الهوارى
أعلنت المهندسة آمال بركات رئيس قطاع كهرباء القليوبية أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات قها القديمة بالكامل اليوم الجمعة لعمل الصيانة الدورية اللازمة للشبكات وذلك من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا من نفس اليوم.

وأضافت رئيس قطاع كهرباء القليوبية أن أهم المغذيات المتأثرة بالفصل هي مغذي هوائي "ترسا، الزهوين، القناطر الخيرية، قها ، أجهور، سنهرة، طنان، قليوب، الدير، " موضحة أن أهم المناطق المتأثرة بالفصل هي المشتركين من الوحدات الصحية الموجودة بالقري وعمليات المياه والصرف وشركة الأغذية والمصنع الحربى.

وأوضحت بركات أنه تم إخطار الجهات المعنية بفصل التيار وذلك لعمل التدابير اللازمة خلال مدة الفصل والتي تصل 3 ساعات.
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