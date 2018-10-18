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رياضة

المقاصة يتسلح بالجيم قبل مواجهة وادى دجلة بكأس مصر

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 03:01 م
طلعت يوسف مدرب المقاصة
طلعت يوسف مدرب المقاصة
عمرو الحلوانى
أدى لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة، تدريبات خاصة فى الجيم ، تحت اشراف الجهاز الفنى للفريق، فى إطار رفع المعدلات البدنية للاعبي الفريق، وزيادة قوة التحمل.

وقام الجهاز الفنى للفريق بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، حيث قامت كل مجموعة بتاديه التدريبات فى الجيم وذلك قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية، استعدادا لمواجهة وادى دجلة الاربعاء المقبل بدور ال 16 لبطولة كاس مصر، والمقرر اقامتها بالاسكندرية.

وتأهل فريق المقاصة لدور ال 16 بكاس مصر، عقب تخطيه عقبه ابو قير للاسمدة بدور ال 32 بالفوز 2 – صفر .

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