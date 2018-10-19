خطة البرلمان: تضاعف حركة التجارة البينية مع روسيا خلال الفترة المقبلة

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الاتفاقيات التي تبرمها مصر مع الدول الخارجية تعود بالنفع على اقتصاد البلدين، فضلا عن إعطاء أفضلية لمنتجاتهم، مع تخفيضات جمركية، بالإضافة إلى دخولها السوق بأسعار منافسة.



وتابع عمر فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن مصر ستشهد خلال الفترة المقبلة تضاعف حركة التجارة البينية مع روسيا، بعد اتفاقية التجارة الحرة، لافتا إلى أن مصر تتلخص صادرتها لروسيا فى الفواكه والخضروات فيما نستورد من الإتحاد الروسي القمح، وغيره من بعض المنتجات الأخرى.



وأضاف وكيل خطة البرلمان، أن مصر وروسيا لديهما العديد من المشروعات المشتركة، والتى من بينها محطة الضبعة النووية بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، لافتا إلى تلك المشروعات من المتوقع أن تتضاعف وخاصة أن المنطقة الصناعية فرصة لروسيا لإختراق أفريقيا بمنتجاتها، فضلا عن استفادة مصر من تلك الاستثمارات، وتشغيل الكثير من العمالة.



وكان السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ناقش مع الرئيس الروسى خلال القمة التى انعقدت فى مدينة سوتشى عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأوضح راضى أن الرئيس الروسى أكد دعمه لاتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسى وأكد أهمية انضمام مصر للاتحاد وأن ذلك سيعود بالنفع على جميع الأطراف، وكشف عن أن الجولة الأولى للمفاوضات الخاصة بالاتفاقية ستكون منتصف ديسمبر المقبل بالقاهرة.