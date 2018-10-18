نيران الحرب تشتعل بـ غزة بعد قصف 20 موقعا.. الكابينيت يطالب جيش الاحتلال برد قوى.. ليبرمان يهدد حماس والقسام ترد.. والصحف الإسرائيلية تكشفت ثغرة بالقبة الحديدية

-قصف 20 موقع في غزة وتعليق الدراسة بمحيط القطاع

-الكابنيت يطالب الجيش بتكثيف رده على غزة

-وزير الدفاع يستعد بضربة شديدة لـ حماس

-حماس ترد علي إسرائيل: "إياكم أن تخطئوا التقدير"

-الصحف الإسرائيلية تتساءل هل كشفت حماس ثغرة بالقبة الحديدية



عاشت غزة ليلة هادئة سبقتها ساعات من التوتر الشديد، إثر قصف إسرائيلي لنحو 20 موقعًا في قطاع غزة، فيما قرر الجيش الإسرائيلي، إزالة القيود التي كان فرضها على المنطقة المحاذية للقطاع.



وبرر الجيش الإسرائيلي في بيان أسباب القرار قائلًا: "في نهاية التقييم تقرر إزالة القيود الدفاعية التي تم فرضها في المنطقة المتاخمة لقطاع غزة".



وكانت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش، أعلنت تعليق التعليم في عدد من المدارس في التجمعات المتاخمة لقطاع غزة ومنع التجمهر؛ وذكرت الإذاعة العبرية، أن الدراسة انتظمت اليوم في البلدات المتاخمة لقطاع غزة.



وأقدمت آليات إسرائيلية، على هدم عمارة سكنية فلسطينية في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، بزعم البناء دون ترخيص.



وذكر شهود عيان، أن قوة عسكرية إسرائيلية، داهمت حي الهاشمية في مدينة البيرة، وشرعت بعملية هدم عمارة سكنية مكونة من أربع طبقات، للمواطن خميس مطرية.



وأمر المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر "الكابنيت" الجيش بتكثيف رده على الأحداث الجارية على حدود غزة.



ووفقا لما نقلته صحيفة يديعوت احرنوت" صدرت تعليمات للجيش بزيادة استجاباته تدريجيًا وإدخال نهج عدم التسامح مطلقًا سيبدأ تنفيذ السياسة الجديدة فورا وقبيل تنظيم حماس مسيرات على الحدود".



وقدم الجيش خطتين تنفيذيتين للتعامل مع استمرار المسيرات على الحدود واطلاق البالونات الحارقة، الأولى تضمنت موجة من الضربات الجوية ضد أهداف في غزة، والثاني احتواء الأحداث، مع تغيير قواعد اللعبة والتصعيد التدريجي لردود الفعل على حوادث العنف على طول السياج وإطلاق الطائرات الورقية والقنابل الحارقة".



من جهته قال رئيس اركان جيش الاحتلال "ان قواعد اللعبة على وشك ان تتغير ونقلت المواقع العبرية عن يواف جلانت قوله "لن نقبل بعد الآن بإرهاب النيران".



وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على 20 هدفا في القطاع من جهة ثانية، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي في أعقاب مداولات لتقييم الوضع، صباح اليوم الخميس، عن عودة الحياة إلى طبيعتها في منطقة "غلاف غزة" وجنوب البلاد.



ويأتي ذلك فيما كان يوم أمس مشحونا بالتوتر وينذر بتصعيد كبير، وفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية وتهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، الذي دعا إلى "إنزال ضربة شديدة جدا على حماس" في القطاع لكن هدوءا شديدا ساد المنطقة منذ صباح أمس وحتى الآن.



وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية باللغة العبرية "كان"، اليوم، أن مداولات الكابينيت بحثت في خطتين عسكريتين مختلفتين تجاه غزة. الأولى طرحها ليبرمان والثانية استعرضها آيزنكوت.



ونقلت الإذاعة عن مصدرين قولهما إن خطة الجيش قضت بعمل عسكري محدود نسبيا ويتلاءم مع التطورات الميدانية، بينما الخطة التي طرحها ليبرمان كانت هجومية ودعت لشن عمليات عسكرية شديدة القوة ضد حماس "بكل ما يعني ذلك".



وتقضي الخطة التي طرحها الجيش في اجتماع الكابينيت، وتم إقرارها، بأن تطلق القوات الإسرائيلية النار على المتظاهرين الفلسطينيين فيما هم بعيدون عن السياج الأمني، ما يعني توسيع "المنطقة العازلة" بين السياج الأمني ومواقع المظاهرات الفلسطينية كذلك تقضي الخطة بتصعيد استهداف الشبان الذين يطلقون البالونات والطائرات الورقية الحارقة.



وعلي الجانب الأخر تم إطلاق القذيفتين الصاروخيتين من غزة باتجاه بئر السبع، حيث دمرت بيتا، وباتجاه وسط إسرائيل، حيث سقطت في البحر، لأنه لم يكن لدى إسرائيل إنذارا استخباريا مسبقا.



وبثت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس رسالة لقادة الاحتلال الإسرائيلي عبر مقطع مرئي قالت فيها: "إياكم أن تخطئوا التقدير".



وأظهر العرض الذي نشره موقع القسام مجموعة من المقاومين وهم يجهزون منصات تحمل صواريخًا، وخُتمت بالقول: "إياكم أن تخطئوا التقدير".



وجاءت رسالة القسام، عقب مباحثات أجراها المجلس الأمني الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) لبلورة رد على إطلاق الصاروخ باتجاه بئر السبع الليلة الماضية بالإضافة لاستمرار التظاهرات على الحدود.



وقال المحلل العسكري في "يديعوت أحرونوت"، أليكس فيشمان، "لماذا لم تعترض القبة الحديدية على إطلاق القذيفة؟ وواضح الآن أنه لم يكن هناك إنذارا مسبقا وعلى ما يبدو أنه لا يوجد دفاع كامل في القبة الحديدية وينضم إلى ذلك سؤال مثير للقلق آخر وطُرح قبل عدة أيام، عندما أطلقت القبة الحديدية صواريخ من دون وجود أهداف وتطرح هذه الأحداث العفوية اشتباها ربما توجد بحوزة حماس قدرة ما، أو ربما وجد أحد ما ثغرة تمس بقدرة القبة الحديدية؟".