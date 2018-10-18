تحيي المطربة اللبنانية إليسا حفلا يوم الجمعة المقبل، بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بمدينة جمصة، التابعة لمحافظة الدقهلية.



موعد حفلة إليسا في جمصة.. ومن المقرر أن يحضر الحفل عدد ضخم من جمهور إليسا من محافظات دلتا مصر، بالإضافة إلى حضور كبير لطلاب الجامعة.



ووصلت إليسا أمس، الأربعاء، إلى القاهرة وكان في استقبالها المنتج وليد منصور، منظم الحفلات.



وتشدو إليسا بعدد من الأغاني التي يحبها جمهورها، وتحديدًا من ألبومها الأخير "إلى كل اللي بيحبوني".