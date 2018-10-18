تعانين من قرحة المعدة والتهاب القولون.. احذري البكتيريا الحلزونية

يتعرض الكثير من البشر حول العالم لمؤشرات وأعراض عديدة تفيد بإصابتهم بجرثومة المعدة الحلزونية، إلا أن معظمهم يتجاهلونها ما يتسبب فى الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية الخطيرة، أبرزها قرحة المعدة والتهاب القولون والاثنى عشر.





ونقم لكم أبرز أعراض الإصابة بهذه الجرثومة وأسباب الإصابة.

أكد الدكتور محمد القاضى، استشارى الجهاز الهضمى، أن البكتيريا الحلزونية هى نوع من البكتيريا الحلزونية الشكل، وتسمى بكتيريا المعدة الحلزونية، ويسبب إهمالها العديد من المضاعفات.





وأوضح القاضي أن أبرز أعراض الإصابة بالبكتيريا الحلزونية التى يغفلها الكثيرون، هى فقدان الوزن مع زيادة الشهية والشعور المستمر بالتهاب المعدة الشديد والحموضة مع الشعور بالغثيان وفقدان الوعي.

وأضاف أنه فى حالة الشك في وجود الجرثومة، يتم التشخيص عن طريق تحاليل الدم، وذلك عن طريق أخذ عينات الدم والبحث عن الأجسام المضادة فيه واختبار البراز، ويعد الفحص الأدق هو منظار المعدة.





وأشار إلى أن أبرز طرق علاج البكتيريا الحلزونية، هو إعطاء المريض نوعين من المضادات الحيوية ومضاد للحموضة للتخلص من حرقة المعدة وفقا لحالة المريض.

هكذا تصابون بها!

أكد "القاضي" أنه فى أغلب الأحيان قد يلتقط الشخص البكتيريا الحلزونية في المعدة من مريض آخر مصاب بها، وتحدث معظم حالات العدوى في مرحلة الطفولة بسبب طعام أو مياه ملوثة.





وأوضح أن أبرز المضاعفات التى تسببها الجرثومة الحلزونية؛ قرحة المعدة وانسداد فى الأمعاء، وفى بعض الأحيان ثقب فى جدار المعدة.

وقال إنه عادة ما يشعر المريض بهذا الألم بشكل أكبر عندما تكون المعدة فارغة، كالوقت بين وجبات الطعام أو في منتصف الليل، ويمكن أن تستمر لبضع دقائق أو ساعات، وقد يشعر المريض بأنه أفضل بعد تناول الطعام أو شرب الحليب أو أخذ مضادات للحموضة.