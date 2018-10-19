اليوم.. قطع المياه 12 ساعة عن 18 منطقة بشبرا الخيمة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية عن قطع المياه عن بعض مناطق مدينة شبرا الخيمة، اليوم الجمعة من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة الرابعة فجر يوم السبت.



وذلك لأعمال ربط خط 600 مم بخط 1500مم بشارع أحمد عرابى لزيادة تغذية مناطق "أم بيومى وبيجام ومنطى وحوض العمدة وحوض القنطرة وأرض الحافى وعزبة رستم وإبراهيم بك وبيجام والتعاون والسعادة وأرض الجنينة ومدينة بدر وابن الحكم ومحمد كامل ومنشية عبد المنعم رياض والمنشية الجديدة وعزبة رستم شرق والوحدة العربية".



وأهابت الشركة بالسادة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع ولحين عودتها مرة أخرى.



وأعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية عن توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

