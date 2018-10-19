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برلمان

برلمانى يطالب بتطبيق فكرة مشروعك فى بيتك

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 07:05 ص
النائب عصام الفقي
النائب عصام الفقي
أمينة الدسوقى
قال النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن توطيد العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي يعود على مصر بالنفع، وخاصة فى ظل تنشيط العلاقات الدولية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع الفقى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه لابد من تفعيل العلاقات الخارجية، والاستعانة بخبراتهم فى كافة المجالات، وخاصة دولة الصين التى تقود على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودفع شعبها للعمل من خلال فكرة مشروعك فى بيتك مطالبا الحكومة بالاستعانة بتلك الفكرة والعمل على تطبيقها.

وطالب النائب بضرورة تنمية وعى المواطن، ودعم المشروعات الصغيرة من قبل وزارة الاستثمار، فضلا عن إيجاد فرص عمل للشباب.
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