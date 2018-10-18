بوتين: أنقذنا الدولة السورية من الانهيار

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة ألقاها اليوم، الخميس، في الجلسة العامة لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار التي افتتحت أعمالها في منتجع مدينة سوتشي الروسية، أن بلاده نجحت، أثناء عمليتها العسكرية في سوريا، في استعادة حوالي 95% من أراضي البلاد من قبضة المنظمات الإرهابية، كما أنها أنقذت الدولة السورية من الانهيار.



وأشار إلى أن موسكو تدخلت عسكريا في سوريا بسبب وجود خطر الإرهاب، بما فيه خطره على روسيا بالذات.

