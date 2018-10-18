برلماني: نظام الرخصة يساهم في خفض معدل حوادث القطارات

أشاد محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتطبيق نظام الرخصة الذي لا يسمح لأي عامل بالسكة الحديد بالعمل إلا بعد استخراج التصاريح بالنسبة للعاملين بالوظائف الحرجة، و"رخصة" العمل لقائدي القطارات ومساعدي قائدى القطارات، مشيرًا إلى أن هذا النظام سيسهم في إعادة الانضباط والسلامة داخل المنظومة، والحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والعاملين معًا.



وأكد زين الدين، أنه بالرغم من الدور الكبير الذي سيلعبه تطبيق نظام الرخصة في خفض نسبة حوادث القطارات، إلا أن المنظومة ككل تحتاج إلى تنفيذ خطة عاجلة وشاملة لمواجهة كوارث القطارات، موضحًا أن جميع الأنظمة المتحكمة فى مسير القطارات أصبحت متهالكة للغاية، مما يستدعي تنفيذ الكثير من المشروعات التطويرية.



وطالب وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، بضرورة إخضاع السائقين والعاملين بالوظائف الحرجة الى اختبارات صحة بدنية ونفسية دقيقة؛ للتأكد من قدراتهم على ممارسة عملهم، واعداد دورات تدريبية وتأهيلية لهم وإعطائهم كورسات في التعامل مع أى كارثة قد تحدث في أي وقت، لتحقيق الاتزان النفسي والانفعالي لدى العامل.