رئيس سياحة البرلمان من ملتقى السلام: مصر أرض السلام وبلد الأمن والأمان

قال النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أثناء تواجده في ملتقى السلام العالمي بمدينة سانت كاترين، إن الفعاليات لم تبدأ حتى الآن ولكن هناك جوا رائعا بين المتواجدين بسبب روحانيات المكان والتي تعتبر أرضا للسلام ومهبطا للأديان السماوية.





وأضاف صدقي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا الأمر ليس بالجديد علي مصر فدائما وابدا الدولة المصرية هي قبلة العالم ومقصد السياح، مشيرا الى أن المؤتمر يقام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك للعام الرابع على التوالي لمدة يومين 18، 19 أكتوبر الجاري.





وأوضح رئيس لجنة السياحة بالبرلمان، أن هناك رسالة طمأنينة من الملتقى للعالم أجمع أن مصر أرض السلام وبلد الأمن والأمان وخالية من الإرهاب كما دعا الجميع لزيارة مصر والاستمتاع معالمها وآثارها.





وتابع، أن مصر مرت بفترة عصيبة أثرت علي السياحة في مصر بشكل عام نظرا للمشاكل السياسية التي توالت عليها لذلك تم العمل علي إعادة المنظومة وتغيير الاشاعات السيئة علي السياحة وبعد كل هذه الجهود بدأت السياحة في استعادة بريقها وعودة السياح لها مرة أخرى .



