في ختام مؤتمرها الدولي الرابع.. دار الإفتاء تكشف النقاب عن مشاريع مهمة لتجديد الخطاب الديني.. مفتي الجمهورية: ميثاق للفتوى وانطلاق مؤشر عالمي وتدشين منصة إلكترونية للأمانة العامة.. أهم القرارات

3 قرارات مهمة للمفتي في ختام مؤتمر الإفتاء العالمي

ميثاق عالمي للفتوى ضمن مشروعات المؤتمر العالمي للإفتاء

انطلاق المؤشر العالمي للفتوى

تدشين المنصة الإلكترونية للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء

في ختام أعمال المؤتمر العالمي الرابع للإفتاء، أعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عن 3 قرارات هامة وعاجلة وهي إطلاق "ميثاق عالمي للفتوى، وانطلاق المؤشر العالمي للفتوى، وتدشين المنصة الإلكترونية للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء".وأوضح مفتي الجمهورية، أن الميثاق هو عبارة عن مدونة شاملة لأخلاقيات مهنة الإفتاء مترجمة إلى عدة لغات، ويأتي الميثاق نظرًا لحالة الفوضى التي أصيبت بها الساحة الإفتائية خصوصًا، والخطاب الإسلامي عمومًا؛ حيث اشتدت الحاجة إلى تعاون علمي يخرج بنا من حالة الفوضى إلى الاستقرار، عبر منهج احترافي له أصول أخلاقية، يجمع شمل الجهود التي بُذلت في الفترة السابقة لضبط عملية الفتوى، ويجدد بشكل حضاري علوم آداب الفتوى، ويقدم لمدونة شاملة لأخلاقيات مهنة الإفتاء، ومن ثم يصبح أداة لتكون الفتوى إسهامًا حضاريًّا في البناء والعمران.وقال علام: "تتعدد الأسباب التي من أجلها إطلاق هذا الميثاق، ومنها تعدد المبادرات الإفتائية للإعلان عن ميثاق عالمي جامع للإفتاء، وافتقار نتائج هذه المبادرات للنظر والتقويم، وتفعيل التعاون العلمي المشترك بين أعضاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم لثراء الميثاق وإكسابه الصبغة العالمية، والتطلع إلى تأسيس مدونة أخلاقيات مهنية للمفتي، ويكون اعتماد هذ الميثاق نواة لها، كما سيتم تقديم هذا الميثاق للهيئات والمنظمات المعنية بأمر الإفتاء في العالم ليكون معينًا ومرشدًا للنظر الصحيح والتعامل الرشيد مع الفتاوى العالمية، وكذلك تقديمه للدول الأعضاء بالأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، للاستعانة به في وضع القوانين والمواثيق التي تحدُّ من ظاهرة فوضى الإفتاء وتساعد في جعل الفتوى أداة للتنمية والاستقرار".وأضاف: "لذا كان من اللازم البدء في تصنيف هذا المرجع العام الشامل الذي يبدأ بركنين أساسيين من العملية الإفتائية في ظل التطور الحضاري المعاصر، وهما: المؤسسة، وما ينبغي أن تحويه هذه المؤسسة من متصدرين للإفتاء يُمثلون الأساس الأكبر للعملية الإفتائية".جدير بالذكر أن هذا الميثاق يشتمل على أمرين:الأول: يُعنى ببناء المؤسسة الإفتائية من أنظمة وقواعد بما يُعد مُعتمدًا يُنطلق منه لوضع المعايير الحاكمة للجهات المعتمدة للإفتاء.وفي هذا الجانب، اعتنى المرجع بـبيان الجانب النظري من تعريف المؤسسة وما يتصل بذلك، والجانب العملي من طريقة تطوير مؤسسة الإفتاء ووضع الرؤى والأهداف، وبناء أركان العمل المؤسسي في الإفتاء، وبيان بعض النماذج الناجحة للمؤسسات الإفتائية؛ مما يُعد طريقًا لوضع المعايير الحاكمة للمؤسسات والجهات الإفتائية.الثاني: يُعنى بالركن الأكبر للعملية الإفتائية الذي هو المتصدِّر للإفتاء، وهو المحتوى العلمي الذي نرى أنه لازمٌ لبناء المتصدِّر للإفتاء انطلاقًا لوضع معايير حاكمة له.وفي هذا الجانب،، اعتنى المرجع بإعداد المحتويات الدراسية التي تُساعد المدرِّب على إيصال المعلومات والمهارات اللازمة للطالب في مجال التدريب الإفتائي بجميع جوانبه بأقصى كفاءة وفاعلية وأقل وقت ممكن.كما أطلق مفتي الجمهورية، المؤشر العالمي للفتوى، وهو أول مؤشر من نوعه في هذا المجال، تنفذه وحدة الدراسات الاستراتيجية بالأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.ويهدف المؤشر لتبيان حالة الفتوى في كل دائرة جغرافية وفق أهم وأحدث وسائل التحليل الاستراتيجي والإحصائي؛ للمساهمة في تجديد الفتوى من خلال الوصول إلى مجموعة من الآليات الضابطة للعملية الإفتائية.كما يُعدّ المؤشر العالمي للفتوى بمثابة الآلية والترمومتر الذي يعيد الفتاوى غير المنضبطة الخارجة عن المسار الصحيح إلى سياقها المنضبط وطريقها القويم، حتى لا تظهر خطابات إفتائية متشددة أو منحلة تكون بمنأى عن الحضارة الإسلامية السمحة عبر كل زمان ومكان.وقد اعتمد المؤشر على آليات تحليل استراتيجية حديثة وأدوات التنبؤ المستقبلي والاستباقية وتقويم الحالة الإفتائية من جوانبها المختلفة، لذا يقدم عدة نتائج وتوصيات شديدة الدقة والأهمية لجميع العاملين بالمجال الإفتائي، كما أنه لا يغفل التوصيات الخاصة بجميع ما يحيط بالحقل الإفتائي، سواء كانت إعلامية أو نفسية أو غيرها.وأكد المؤشر العالمى للفتوى أن 95% من الفتاوى التي صدرت في حق المسيحيين من التيارات المتشددة تحرم التعامل معهم ، وأوضح أن هذا راجع لمجموعة من القواعد الفقهية الخاطئة التي يطبقها أصحاب هذه التيارات أثناء القاء الفتاوى.وتوصل المؤشر إلى أن خطاب التيارات الإرهابية تمثل الفتوى منه 95%، وأوضح أن الفتوى في التنظيمات المتطرفة تنقسم إلى 85% فتوى سياسية، و25% فتوى اجتماعية، وكلها تصب في تبرير العنف ونشر التطرف، ونهب تراث الدول.وأوضح أن تنظيم القاعدة هو الأكثر إصدارا للفتاوى يليه داعش، وأن فتاوى داعش تتصدر الإصدارات المرئية عن طريق تنظيم القاعدة، كما أن فتاوى بعض التيارات السلفية نموذج للازدواجية والدليل على ذلك الموقف من الانتخابات التي حرموها، وكذلك تحريمهم للديمقراطية ثم أحلوها بل قالوا إنها من الواجب.وأكد المؤشر أن فتوى البيتكوين التي أصدرتها دار الإفتاء المصرية، كشفت عن أهمية الاستباق في المؤسسات الدينية ومدى تفاعلها مع الأحداث.كما أعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عن إطلاق منصة إلكترونية (هداية)، وهي منصة تثقيفية تابعة للأمانة بعدة لغات يبدأ بالعربية به ٢٠٠٠ ساعة صوتية ومرئية.وتهدف الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم إلى عبر هذه المنصة إلى المشاركة الفاعلة في تجديد الخطاب الديني، وذلك عبر تقديم نماذج واقعية في التجديد والتطوير وتأسيس المناهج والأفكار، مع تقديم البدائل العصرية لمشكلاتنا الدينية والثقافية، وكذلك بناء شراكات علمية لدعم المنهج الوسطي باعتباره خطَّ الدفاع الأول عن الإسلام الصحيح، إلى غير ذلك من الأهداف المنصوص عليها في مؤتمر التأسيس؛ لهذا كان واجبًا على هذه الأمانة تعظيم الاستفادة من جميع الإمكانيات المتاحة لديها في تحقيق هذه الأهداف والوصول بها إلى أبعد مدى يمكن الوصول إليه بصورة تليق بإسلامنا العظيم وقيمنا النبيلة وأهدافنا السامية.ومن هذا المنطلق، دشنت منصة إلكترونية -باللغتين العربية والإنجليزية- تساهم في العمل على تعزيز حضورها بين المسلمين حول العالم وتقديم الدعم المعرفي والسلوكي لهم في صورة فائقة الجودة، وتكون قادرة على تقديم محتوى يحمل قِيَم الإسلام ومعارفه وأحكامه بشكل جذاب، وعلى أسس علمية صحيحة، كما تعمل على عقد مشاركات عبر الفضاء الإلكتروني لنشر العلم والنور في ربوع العالم للقضاء على الجهل والإرهاب والتطرف، كذلك تعمل على مساعدة المختصين والخبراء حول العالم في نشر معارفهم وخبراتهم، كل ذلك تحت مظلة منصة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، حيث تسمح المنصة للمختصين والخبراء في كل العالم بنشر إبداعاتهم من خلالها.كما دشنت منصة إلكترونية متعددة المهام والتخصصات واللغات، تقدم مجموعة من المحاضرات الصوتية والمرئية والبرامج والدورات التدريبية والتعليمية والثقافية والسلوكية، كما تقدم مجموعة منتقاة من الخطب والدروس الوعظية والمحاضرات العلمية والأفلام والمنتجات الفنية التي تقدم الإسلام الوسطي باللغات المختلفة، كل ذلك من خلال عروض الفيديو والنصوص والمنتديات التفاعلية التي تساعد في بناء بيئة معرفية آمنة، بحيث أصبح بإمكان الدارسين والباحثين عن المعرفة الإسلامية الصحيحة الاستفادةُ من معارف وخبرات المتخصصين من خلال المنصة على مدار الساعة.وسوف تصمم المنصة بواجهة تشمل عدة لغات، لتناسب تطلعات فئة أكبر من الدارسين والباحثين؛ بهدف تكوين فضاء مشترك لتبادل وجهات النظر والخبرات والمعلومات حول المواضيع الفقهية والإفتائية المختلفة، والاستفادة من توجيهات مفتين وباحثين متمرسين في مختلف التخصصات ذات الصلة.وتعد المنصة إحدى أهم أدوات التواصل للأمانة العامة مع المستهدفين من خدماتها وتوصيل رسالتها وصوتها للناس في مختلف بقاع الأرض؛ حيث تعمل تلك المنصة على تزويد المسلم في كل مكان بكل ما يحتاجه من معارف وعلوم ومهارات في شتى شئون حياته بصورة تفاعلية وجذابة.كما ستوفر المنصة للراغبين في المعرفة سرعة في التحميل وسهولة في التصفح والتنقل داخل أروقتها دون أي حواجز بين المنصة وبين الدارسين، كذلك تسمح للدارسين تحديد نوعية دوراتهم حسب الرغبة وعرضها تبعًا لذلك.