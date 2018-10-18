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حوادث

إخلاء سبيل زوجة المتحدث الإعلامي للحرية والعدالة بتدابير أمنية في قضية التمويل

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 03:25 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد مهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إخلاء سبيل كل من الدكتورة هالة محمد طولان، زوجة المتحدث الإعلامي باسم حزب الحرية والعدالة الدكتور مراد علي، ومروة أحمد محمد، بتدابير احترازية 3 أيام أسبوعيا، مع تجديد حبس ممدوح أحمد محمد، وذلك في القضية رقم 828 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، وجهت للمتهمين عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور والقانون، وتمويل جماعة محظورة.

أصدر القرار المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، بسكرتارية عمر عاشور.

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