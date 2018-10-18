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أخبار البلد

رانيا يحيي: انهيار الأخلاق أهم أسباب العنف ضد المرأة

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 06:14 م
صدى البلد
أمل مجدى
قالت الدكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومى للمرأة، إن هناك أسبابا متعددة للعنف ضد المرأة أولها انهيار الأخلاق، وعدم الإحساس بالمسئولية، بالإضافة إلى أن الرجل افتقر للشهامة والمروءة التى كانت فى عهود سابقة، مشيرة إلى أن العنف الذى يمارس ضد المرأة لا يوجد فى المنزل فقط بل أيضًا فى العمل وفى الشارع وله أشكال عديدة سواء عنف مادى او نفسى أو اجتماعى.

وأضافت رانيا يحيي لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع نسب الطلاق تعود غالبًا لسببين هما العنف ضد المرأة، والمفهوم الخاطئ للدين، فالرجل يرى أن من القوامة ممارسة سلطاته بشكل خاطئ من سطو وعنف على المرأة.

وأكدت أن المجلس القومى للمرأة بفروعه الـ27 فى المحافظات يعمل على حل هذه القضية وعلى قضية التمكين، باعتبار أنها أهم المشاكل التى تواجه المرأة فى المجتمع.

وأشارت إلى أن المجلس القومى للمرأة يتخذ خطوات لمناهضة العنف ضد المرأة منها ندوات توعوية ووحدات لمناهضة العنف والتحرش فى الجامعات المصرية المختلفة ، وتخصيص 16 يوما كل عام من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة.

وتابعت رانيا يحيي: أطلقنا مسابقة كونى التى يشارك فيها الشباب برسومات للتعبير عن العنف ضد المرأة، والتوعية فى الأحياء مثل حى الأسمرات، وهناك مكتب الشكاوى يتلقى الشكاوى والمجلس يوفر محامين بالمجان لتأخذ المرأة المتضررة حقها".

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