السعيد: البورصة حققت أعلى أداء على مستوى العالم في 2017.. فيديو

قال إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إنه بعد إعلان الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ، حققت البورصة في 2017 أعلى أداء لها على مستوى العالم.





وتابع "السعيد" خلال لقائه ببرنامج " 8 الصبح " المذاع عبر فضائية "dmc" اليوم، الخميس، أن أزمة الأسواق الناشئة، والحرب التجارية بين أمريكا والصين، والتوترات الجيوسياسية، ألقت بظلالها على البورصة وبدأت تتراجع بشكل قوي.



