السعيد: البورصة حققت أعلى أداء على مستوى العالم في 2017.. فيديو

قال إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إنه بعد إعلان الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حققت البورصة في 2017 أعلى أداء لها على مستوى العالم.
وتابع "السعيد" خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc" اليوم، الخميس، أن أزمة الأسواق الناشئة، والحرب التجارية بين أمريكا والصين، والتوترات الجيوسياسية، ألقت بظلالها على البورصة وبدأت تتراجع بشكل قوي.
وأشار "السعيد" إلى أن الطروحات الحكومية تشمل 23 شركة، وتستهدف من طرحهم فى البورصة حوالي 80 مليار جنيه كعائد، مشيرًا أن الهدف ليس في العائد فقط، ولكن تحسين السوق وجذب استثمارات أجنبية.