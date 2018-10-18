رؤساء البنوك يرحبون بتفعيل نشاط الاتحاد العربي لعمال المصارف

رحب محمد الاتربى رئيس مجلس ادارة بنك مصر واشرف القاضى رئيس المصرف المتحد بالجهود التى تبذلها النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات برئاسة النائب جمال عقبى بشأن إعادة وتفعيل نشاط الاتحاد العربى لعمال المصارف.



قال الاتربى خلال مباحثاته امس مع اتحاد العاملين للمصارف بلبنان برئاسة جورج انطوان الذى يزور مصر حاليا أننا فى حاجة الى إقامة هذا التكتل العمالى العربى لكى يساهم بفاعلية و كشريك مع المؤسسات الادارية المتمثلة فى اتحاد المصارف العربية من اجل تعظيم العمل فى مواجهة التحديات والمتغيرات التى يشهدها العالم.



وشدد الاتربى على اهمية الاهتمام بالعنصر البشرى وتحسين ادائه للارتقاء بالخدمات المالية التى هى اساس التنمية فى جميع البلدان العربية.



ومن جانبه قال نادر العريان الأمين العام للنقابة العامة للبنوك ان اشرف القاضى رئيس المصرف المتحد أكد خلال استقباله للوفد اللبنانى على تبادل الخبرات وانه مستعد لتقديم كافة اشكال الدعم لتفعيل نشاط اتحاد نقابات المصارف العربية حتى يكون له الدور الفاعل كشريك اساسى فى ادارة اعمال البنوك وتحقيق النجاحات فيها.



واشار النائب جمال عقبى نائب رئيس اتحاد العمال الى المبادرة التى بدأتها النقابة العامة للبنوك للم الشمل العمالى العربى فى هذا القطاع والتى لاقت ترحيبا من اتحادات عمال المصارف فى السودان والبحرين والجزائر ولبنان وهناك تواصل مع بقية الاتحادات العمالية العربية تمهيدا لعقد مؤتمر لهذا الاتحاد بالقاهرة قريبا.



وتحدث اسماعيل ابراهيم رئيس اللجنة النقابية للعاملين ببنك مصر عن الخدمات التى تقدمها إدارة البنك للعاملين لرفع شأنهم الاجتماعى وتحسين ادائهم فى العمل.



حضر جلسة المباحثات هيئة مكتب اللجنة النقابية وكامل حجازى نائب رئيس النقابة العامة للبنوك وياسر لاشين الامين العام المساعد للنقابة العامة.