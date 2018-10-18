آبي أحمد يكشف عن تفاصيل محاولة فاشلة لاغتياله

كشف آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، اليوم الخميس، عن أن مسيرة الجنود التي خرجت الأسبوع الماضي إلى القصر الرئاسي كانت تهدف إلى قتله.





وقال آبي إن جنودا خرجوا في مسيرة إلى قصره الأسبوع الماضي كانت لديهم "أهداف مشينة" وكانوا يريدون إحباط إصلاحات الحكومة.





وأورد أبي تفاصيل لأول مرة، في كلمة ألقاها أمام البرلمان، عن واقعة جرت يوم العاشر من أكتوبر الحالي عندما التقى مع بضع مئات من الجنود. وقالت الحكومة في بادئ الأمر إنهم خرجوا في مسيرة إلى مكتبه للمطالبة بزيادة أجورهم.





وقال أبي "المسلك الذي اتخذه (الجنود) ليس فقط غير دستوري وخطير بل كان الغرض منه إحباط الإصلاحات". وأضاف "من خمسة إلى عشرة أشخاص لديهم أهداف مشينة وأصدروا تعليمات للجنود".





وتابع "لولا أننا اتخذنا الاحتياطات اللازمة لقاد ذلك إلى وضع خطير".



