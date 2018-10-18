أبوالغيط يؤكد ضرورة الحفاظ على ثبات موقف الاتحاد الأوروبي تجاه حل الدولتين

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ضرورة الحفاظ على ثوابت موقف الاتحاد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية وتسوية الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.



جاء ذلك طبقا لبيان للجامعة العربية، خلال لقاء أبو الغيط اليوم "الخميس"، مع وزيرة خارجية النمسا "كارين كنايسل"، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى العاصمة النمساوية "فيينا".



وأثنى "أبوالغيط" - خلال اللقاء - على التزام النمسا بدعم ومساندة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" خاصة في ظل الضغوط المالية التي تعاني منها الوكالة.



وقال السفير محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية - في البيان - إن اللقاء شهد تناول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل الارتقاء بعلاقات التعاون بين الجامعة العربية والنمسا، وكذلك بين الدول العربية والأوروبية في ظل الرئاسة الحالية للنمسا للاتحاد الأوروبي.



وأضاف "عفيفي" أن "أبو الغيط" بحث مع الوزيرة النمساوية آخر تطورات القضية الفلسطينية، حيث أعرب الأمين العام عن تقديره للمواقف التي تتبناها النمسا في هذا السياق، كما تم بحث آخر تطورات ملفات سوريا وليبيا واليمن والجهود العربية والأوروبية والأممية المبذولة من أجل التوصل إلي تسويات سياسية للأزمات الثلاثة.



وأوضح "عفيفي" أنه تم أيضا - خلال اللقاء - التطرق إلى الجهود الرامية لتطوير علاقات التعاون المؤسسية بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، حيث اتفق أبو الغيط والوزيرة النمساوية على أهمية اتخاذ الترتيبات الأزمة لعقد القمة العربية- الأوروبية الأولى والتي من المقرر أن تستضيفها مصر خلال عام 2019.