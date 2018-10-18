ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

أبوالغيط يؤكد ضرورة الحفاظ على ثبات موقف الاتحاد الأوروبي تجاه حل الدولتين

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 05:00 م
السفير أحمد أبو الغيط
السفير أحمد أبو الغيط
أ ش أ
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ضرورة الحفاظ على ثوابت موقف الاتحاد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية وتسوية الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.

جاء ذلك طبقا لبيان للجامعة العربية، خلال لقاء أبو الغيط اليوم "الخميس"، مع وزيرة خارجية النمسا "كارين كنايسل"، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى العاصمة النمساوية "فيينا".

وأثنى "أبوالغيط" - خلال اللقاء - على التزام النمسا بدعم ومساندة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" خاصة في ظل الضغوط المالية التي تعاني منها الوكالة.

وقال السفير محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية - في البيان - إن اللقاء شهد تناول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل الارتقاء بعلاقات التعاون بين الجامعة العربية والنمسا، وكذلك بين الدول العربية والأوروبية في ظل الرئاسة الحالية للنمسا للاتحاد الأوروبي.

وأضاف "عفيفي" أن "أبو الغيط" بحث مع الوزيرة النمساوية آخر تطورات القضية الفلسطينية، حيث أعرب الأمين العام عن تقديره للمواقف التي تتبناها النمسا في هذا السياق، كما تم بحث آخر تطورات ملفات سوريا وليبيا واليمن والجهود العربية والأوروبية والأممية المبذولة من أجل التوصل إلي تسويات سياسية للأزمات الثلاثة.

وأوضح "عفيفي" أنه تم أيضا - خلال اللقاء - التطرق إلى الجهود الرامية لتطوير علاقات التعاون المؤسسية بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، حيث اتفق أبو الغيط والوزيرة النمساوية على أهمية اتخاذ الترتيبات الأزمة لعقد القمة العربية- الأوروبية الأولى والتي من المقرر أن تستضيفها مصر خلال عام 2019.

ترشيحاتنا

الأهلي يقترب من خطف أولى صفقات الميركاتو الشتوي من الزمالك

فرنسا تكذب مزاعم العفو الدولية: لم نبِع لمصر أسلحة تستخدم في القمع

أردوغان يستعد لصفقة جديدة مع أوروبا

انتهاء تجهيزات حفل عمرو دياب فى جامعة مصر .. صور

آخر ناقلة غاز طبيعي مستورد تغادر مصر بعد الاكتفاء الذاتي

منى مينا تكشف تفاصيل جديدة في واقعة مصرع الطبيبة سارة أبو بكر

إيداع قاتلة طفلها بالمقطم مستشفى للصحة النفسية

أضرار الشاى الأخضر على صحة الإنسان

وصفة الشاى الأخضر والخردل لمنع تساقط الشعر

سعودي تتهمه أنقرة بقتل خاشقجي: لم أدخل تركيا في حياتي.. فيديو

أمير عزمى يكشف أسباب الاستقالة من الجهاز الفنى بالزمالك

المدير الفنى لـ الزمالك يحسم مصير 3 لاعبين من نجوم الفريق.. غدا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي أبو غالب يطالبون بكوبري ينقذهم من معديات الموت.. فيديو وصور

انتهاء تجهيزات حفل عمرو دياب فى جامعة مصر .. صور

4 إطلالات أنيقة لـ ميجان ميركل في أستراليا.. صور

قصة خاتم الأمير هاري الأسود.. هدية من ميجان أم تكنولوجيا متطورة.. صور

انطلاق مسابقة ملكة جمال العرب بالجزائر اليوم

فيديو

البهي: السيسي أكد على تواجد مصر القوي بكافة المحافل الدولية.. فيديو
أميرة جمال لصدى البلد: حسام حسن لازم يدرب المنتخب.. والتوأم هيتعملهم تمثال فى بورسعيد..فيديو
عز العرب: التوافق المصري الروسي انعكاس لـ 75 عاما من التعاون .. فيديو
السعيد: البورصة حققت أعلى أداء على مستوى العالم في 2017.. فيديو
سعودي تتهمه أنقرة بقتل خاشقجي: لم أدخل تركيا في حياتي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟
loading...