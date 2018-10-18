الجزائر تطلب دعم مصر لمنصب أمين عام الاتحاد البرلماني الأفريقي

التقى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، مع عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة الجزائري لمناقشة العلاقات الثنائية بين مصر والجزائر خاصة على الصعيد البرلماني إضافة إلى بعض قضايا الاهتمام المشترك، جاء ذلك على هامش مشاركته على رأس وفد برلمانى فى اجتماعات الجمعية الـ 139 للاتحاد البرلمانى الدولى والتى تعقد حاليًا فى جنيف.



وطلب رئيس مجلس الأمة الجزائري من الدكتور علي عبدالعال، دعم مصر للجزائري سمير شرواتي المرشح لمنصب أمين عام الاتحاد البرلماني الأفريقي خلال الانتخابات التي ستجرى الشهر القادم في لاجوس نيجيريا.