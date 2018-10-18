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برلمان

الجزائر تطلب دعم مصر لمنصب أمين عام الاتحاد البرلماني الأفريقي

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 04:29 م
رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب مع عبد القادر رئيس مجلس الأمة الجزئري
فريدة محمد
التقى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، مع عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة الجزائري لمناقشة العلاقات الثنائية بين مصر والجزائر خاصة على الصعيد البرلماني إضافة إلى بعض قضايا الاهتمام المشترك، جاء ذلك على هامش مشاركته على رأس وفد برلمانى فى اجتماعات الجمعية الـ 139 للاتحاد البرلمانى الدولى والتى تعقد حاليًا فى جنيف.

وطلب رئيس مجلس الأمة الجزائري من الدكتور علي عبدالعال، دعم مصر للجزائري سمير شرواتي المرشح لمنصب أمين عام الاتحاد البرلماني الأفريقي خلال الانتخابات التي ستجرى الشهر القادم في لاجوس نيجيريا.

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