ابدأ مشروعك.. دورة تعريفية عن المشروعات الصغيرة بتجارة عين شمس

تنظم كلية التجارة بجامعة عين شمس دورة تعريفية عن أهمية المشروعات الصغيرة وطرق إنشائها وتمويلها، وذلك عن طريق برنامج مشروعك التابع لوزارة التنمية المحلية تحت عنوان "ابدأ مشروعك".



وأوضح الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، فى بيان له أن الندوة ستقام يوم الاحد الموافق 21 اكتوبر الجاري في تمام الساعة الحادية عشرة بقاعة الدكتور علي لطفي ، ويحاضر بها الأستاذ الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية.



وأضاف قدرى، أن الندوة تأتي في إطار حرص الكلية علي التعريف بأهمية المشروعات الصغيرة وتشجيع الطلاب والخريجين علي العمل الحر من خلال أسس علمية سليمة.