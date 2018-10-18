مفاوضات التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسى تنطلق فى ديسمبر.. بوتين يرحب بانضمام القاهرة.. ونواب: تخفيضات جمركية على المنتجات بين البلدين.. وفتح أسواق جديدة لمنتجاتنا وزيادة الإنتاج ضرورة

-انطلاق مفاوضات التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسى منتصف ديسمبر
-عمرو الجوهرى:
-عمرو الجوهرى:
إبرام روسيا اتفاقية التجارة الحرة مع مصر ينم عن ذكائها الاقتصادي
-خطة البرلمان:
-خطة البرلمان:
تضاعف حجم التجارة البينية مع مصر وروسيا خلال الفترة المقبلة
-عصام الفقي:
-عصام الفقي:
الاتفاقية تفتح أسواقا جديدة للصادرات المصرية
تمتد علاقات التعاون المتبادل بين مصر وروسيا الى 75 عاما حيث شهد أغسطس عام 1948 أول اتفاقية اقتصادية حول مقايضة القطن المصري بحبوب وأخشاب من الاتحاد السوفيتي، هذا بالإضافة إلى المجالات الأخرى.
ولم تكن تلك الاتفاقية "الأولى" إلا بابا واسعا لعلاقات قوية بين الدولتين، حيث شهدت السنوات القليلة الماضية تعاونا فى مجالات الطاقة، من بينها الضبعة النووية فضلا عن مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد، وأيضا مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
وأكد السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ناقش مع الرئيس الروسى خلال القمة التى انعقدت فى مدينة سوتشى عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح راضى أن الرئيس الروسى أكد دعمه لاتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسى وأكد أهمية انضمام مصر للاتحاد وأن ذلك سيعود بالنفع على جميع الأطراف، وكشف عن أن الجولة الأولى للمفاوضات الخاصة بالاتفاقية ستكون منتصف ديسمبر المقبل بالقاهرة.
وفى هذا الإطار قال النائب عمرو الجوهرى عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وروسيا، خطوة جيدة من قبل الحكومة، كما أن مصر ستجني عوائد كثيرة من تلك الاتفاقية، والتى من بينها جذب الاستثمارات، وتشغيل العمالة المصرية.
وتابع الجوهرى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الدولة المصرية عليها زيادة إنتاجها، لتحقيق الاستفادة الكبرى من تلك الاتفاقية، وخاصة أن عدم القدرة على الإنتاج الكبير يجعل الاستفادة تقتصر على الجانب الأخر فقط من خلال زيادة صادرات تلك الدول لمصر بشكل مكثف، مطالبا الحكومة بضرورة العمل وفق برنامج يعتمد على الإنتاج.
وطالب الحكومة بضرورة التفاوض مع الجانب الروسي لإنشاء مصنع سيارات روسي فى مصر، والاستعانة بمكونات مصرية بنسبة 45%، وخاصة أن السيارة الروسية أصبحت منقرضة فى مصر والدول المجاورة، وبالتالى يعطى فرصة أكبر لتسويق هذا المنتج، كما أنه سيمثل بداية جيدة لاستثمار وصناعة السيارات الروسية فى مصر مع الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة المقرر بدء المفاوضات بها فى نهاية العام الجارى.
وفيما يخص مشروع المنطقة الصناعية الروسية التى تقام فى شرق بورسعيد، أكد النائب أن روسيا تستهدف استثمارات بقيمة 6.9 مليار دولار فى هذا المشروع، وبالتالى فإنه سيتم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة فى إدخال المواد اللازمة للعمل بتخفيضات جمركية، فضلا عن فتح أسواق لها فى إفريقيا ودول الخليج، قائلا: روسيا لديها ذكاء كبير فى الاتفاقيات المبرمة".
وأشار إلى أن الصين لديه نفس الاتجاه الذي تسلكه روسيا فى الوصول إلى الأسواق الإفريقية، وإنشاء منطقة التجارة الحرة، وبالتالى تعد مصر دولة ارتكاز لكافة تلك الدول، وعليها زيادة صادرتنا إلى الخارج الأمر الذى يترتب عليه إنخفاض سعر الدولار الأمر الذى يعود على تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط، لافتا إلى أنه لابد من برنامج متكامل يعود بالنفع على الدولة وليس التفكير فقط فى الحصيلة الضريبة من قيمة المشروعات التى سيتم انشأها فى مصر.
وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الاتفاقيات التي تبرمها مصر مع الدول الخارجية تعود بالنفع على اقتصاد البلدين، فضلا عن إعطاء أفضلية لمنتجاتهم، مع تخفيضات جمركية، هذا بالإضافة إلى دخولها السوق بأسعار منافسة.
وتابع عمر فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن مصر ستشهد خلال الفترة المقبلة تضاعف حركة التجارة البينة مع روسيا، بعد اتفاقية التجارة الحرة، لافتا إلى أن مصر تتلخص صادرتها لروسيا فى الفواكه والخضروات فيما نستورد من الإتحاد الروسي القمح، وغيره من بعض المنتجات الأخرى.
وأضاف وكيل خطة البرلمان، أن مصر وروسيا لديهما العديد من المشروعات المشتركة، والتى من بينها محطة الضبعة النووية بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، لافتا إلى تلك المشروعات من المتوقع أن تتضاعف وخاصة أن المنطقة الصناعية فرصة لروسيا لإختراق أفريقيا بمنتجاتها، فضلا عن استفادة مصر من تلك الاستثمارات، وتشغيل الكثير من العمالة.
كما أكد النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسى سيكون لها عوائدها المميزة على الدولة والتى من بينها زيادة الصادرات المصرية للخارج وفتح أسواق جديدة لمصر دون عوائق جمركية.
وأضاف الفقى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الاتفاقية من شأنها سد احتياجات مصر من السلع التى يوجد بها نقص من خلال المنتجات الروسية فضلا عن دعم ميزان المدفوعات وبرنامج الإصلاح الإقتصادى التى تعمل عليه الدولة المصرية خلال الفترات الحالية.
وتابع أمين سر خطة البرلمان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث عدد من القضايا الهامة خلال زيارته لروسيا والتى من بينها الحصول على دعم بقيمة مليار يورو لتطوير السكة الحديد والقطارات فضلا عن مناقشة عودة السياحة الروسية لمصر.
تمتد علاقات التعاون المتبادل بين مصر وروسيا الى 75 عاما حيث شهد أغسطس عام 1948 أول اتفاقية اقتصادية حول مقايضة القطن المصري بحبوب وأخشاب من الاتحاد السوفيتي، هذا بالإضافة إلى المجالات الأخرى.
ولم تكن تلك الاتفاقية "الأولى" إلا بابا واسعا لعلاقات قوية بين الدولتين، حيث شهدت السنوات القليلة الماضية تعاونا فى مجالات الطاقة، من بينها الضبعة النووية فضلا عن مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد، وأيضا مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
وأكد السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ناقش مع الرئيس الروسى خلال القمة التى انعقدت فى مدينة سوتشى عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح راضى أن الرئيس الروسى أكد دعمه لاتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسى وأكد أهمية انضمام مصر للاتحاد وأن ذلك سيعود بالنفع على جميع الأطراف، وكشف عن أن الجولة الأولى للمفاوضات الخاصة بالاتفاقية ستكون منتصف ديسمبر المقبل بالقاهرة.
وفى هذا الإطار قال النائب عمرو الجوهرى عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وروسيا، خطوة جيدة من قبل الحكومة، كما أن مصر ستجني عوائد كثيرة من تلك الاتفاقية، والتى من بينها جذب الاستثمارات، وتشغيل العمالة المصرية.
وتابع الجوهرى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الدولة المصرية عليها زيادة إنتاجها، لتحقيق الاستفادة الكبرى من تلك الاتفاقية، وخاصة أن عدم القدرة على الإنتاج الكبير يجعل الاستفادة تقتصر على الجانب الأخر فقط من خلال زيادة صادرات تلك الدول لمصر بشكل مكثف، مطالبا الحكومة بضرورة العمل وفق برنامج يعتمد على الإنتاج.
وطالب الحكومة بضرورة التفاوض مع الجانب الروسي لإنشاء مصنع سيارات روسي فى مصر، والاستعانة بمكونات مصرية بنسبة 45%، وخاصة أن السيارة الروسية أصبحت منقرضة فى مصر والدول المجاورة، وبالتالى يعطى فرصة أكبر لتسويق هذا المنتج، كما أنه سيمثل بداية جيدة لاستثمار وصناعة السيارات الروسية فى مصر مع الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة المقرر بدء المفاوضات بها فى نهاية العام الجارى.
وفيما يخص مشروع المنطقة الصناعية الروسية التى تقام فى شرق بورسعيد، أكد النائب أن روسيا تستهدف استثمارات بقيمة 6.9 مليار دولار فى هذا المشروع، وبالتالى فإنه سيتم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة فى إدخال المواد اللازمة للعمل بتخفيضات جمركية، فضلا عن فتح أسواق لها فى إفريقيا ودول الخليج، قائلا: روسيا لديها ذكاء كبير فى الاتفاقيات المبرمة".
وأشار إلى أن الصين لديه نفس الاتجاه الذي تسلكه روسيا فى الوصول إلى الأسواق الإفريقية، وإنشاء منطقة التجارة الحرة، وبالتالى تعد مصر دولة ارتكاز لكافة تلك الدول، وعليها زيادة صادرتنا إلى الخارج الأمر الذى يترتب عليه إنخفاض سعر الدولار الأمر الذى يعود على تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط، لافتا إلى أنه لابد من برنامج متكامل يعود بالنفع على الدولة وليس التفكير فقط فى الحصيلة الضريبة من قيمة المشروعات التى سيتم انشأها فى مصر.
وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الاتفاقيات التي تبرمها مصر مع الدول الخارجية تعود بالنفع على اقتصاد البلدين، فضلا عن إعطاء أفضلية لمنتجاتهم، مع تخفيضات جمركية، هذا بالإضافة إلى دخولها السوق بأسعار منافسة.
وتابع عمر فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن مصر ستشهد خلال الفترة المقبلة تضاعف حركة التجارة البينة مع روسيا، بعد اتفاقية التجارة الحرة، لافتا إلى أن مصر تتلخص صادرتها لروسيا فى الفواكه والخضروات فيما نستورد من الإتحاد الروسي القمح، وغيره من بعض المنتجات الأخرى.
وأضاف وكيل خطة البرلمان، أن مصر وروسيا لديهما العديد من المشروعات المشتركة، والتى من بينها محطة الضبعة النووية بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، لافتا إلى تلك المشروعات من المتوقع أن تتضاعف وخاصة أن المنطقة الصناعية فرصة لروسيا لإختراق أفريقيا بمنتجاتها، فضلا عن استفادة مصر من تلك الاستثمارات، وتشغيل الكثير من العمالة.
كما أكد النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسى سيكون لها عوائدها المميزة على الدولة والتى من بينها زيادة الصادرات المصرية للخارج وفتح أسواق جديدة لمصر دون عوائق جمركية.
وأضاف الفقى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الاتفاقية من شأنها سد احتياجات مصر من السلع التى يوجد بها نقص من خلال المنتجات الروسية فضلا عن دعم ميزان المدفوعات وبرنامج الإصلاح الإقتصادى التى تعمل عليه الدولة المصرية خلال الفترات الحالية.
وتابع أمين سر خطة البرلمان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث عدد من القضايا الهامة خلال زيارته لروسيا والتى من بينها الحصول على دعم بقيمة مليار يورو لتطوير السكة الحديد والقطارات فضلا عن مناقشة عودة السياحة الروسية لمصر.