مفاوضات التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسى تنطلق فى ديسمبر.. بوتين يرحب بانضمام القاهرة.. ونواب: تخفيضات جمركية على المنتجات بين البلدين.. وفتح أسواق جديدة لمنتجاتنا وزيادة الإنتاج ضرورة

-انطلاق مفاوضات التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسى منتصف ديسمبر

-عمرو الجوهرى:

إبرام روسيا اتفاقية التجارة الحرة مع مصر ينم عن ذكائها الاقتصادي

-خطة البرلمان:

تضاعف حجم التجارة البينية مع مصر وروسيا خلال الفترة المقبلة

-عصام الفقي: