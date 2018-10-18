الرئيس العراقي يؤكد أهمية دور التركمان في العملية السياسية

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أهمية دور التركمان في العملية السياسية ودعم التعايش السلمي والحضاري في العراق، مشيرا إلى أهمية تشكيل الحكومة العراقية وفق التوقيتات الدستورية لتراعي حقوق الشعب وتوفر الخدمات الأساسية لهم".



وذكر مكتب صالح - في بيان أوروته الوكالة الوطنية العرقية للأنباء اليوم الخميس - أن صالح التقى اليوم، بوفد تركماني ضم عددًا من الشخصيات السياسية والاجتماعية برئاسة محمد تقي المولى، حيث قدم الوفد تهانيه للرئيس برهم صالح بمناسبة توليه مهامه الرسمية، متمنيا له التوفيق والنجاح".



وجدد الوفد دعمه لرئيس الجمهورية في أداء مهامه من اجل إنجاح المسيرة الديمقراطية وبناء العراق الجديد وتجاوز كل العقبات التي واجهتها العملية السياسية في المراحل السابقة.

