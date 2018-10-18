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ديني

المجلس الإسلامي للإغاثة: التاريخ سيذكر المواقف المشرفة للمشير سوار الذهب

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 04:16 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
قال المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة أن التاريخ سيظل يذكر المواقف الحكيمة والمشرفة للمشير سوار الذهب في التجرد لوطنه وأمته، وتسخيره عمره وجهده في العمل الإنساني والخيري، ونشر السلام والعمل على إطفاء الحروب والنزاعات في أماكن مختلفة من العالم.

وأضاف المجلس في بيان له ناعيا الفقيد قائلا: فقد العالم الإسلامي علَما من أعلام الدعوة والعمل الإنساني الدولي المشير عبد الرحمن سوار الذهب - رئيس جمهورية السودان الأسبق - رئيس مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية – نائب رئيس المجلس الاسلامي العالمي للدعوة والإغاثة.

وتابع البيان كان للفقيد إسهامات جليلة في مجال الدعوة وبصمة هامة فى مجال العمل الانسانى الدولى وظل على عطاءه حتى وافته المنية اليوم الخميس بالمستشفى العسكري بالرياض بالمملكة العربية السعودية عن عمر يناهز الثلاثة والثمانين عاما.

والمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة ينعى إلى العالم الإسلامي قدوة عظيمة ومثل يحتذى به فى علمه وزهده وأدبه.
رحم الله المشير عبد الرحمن سوار الذهب، وتقبله في عباده الصالحين في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

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