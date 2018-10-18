جولة غنائية لنانسي عجرم بين لاس فيجاس ولندن

تعيش المطربة اللبنانية نانسي عجرم، حالة من النشاط الفني المكثف استعدادا لجولة غنائية بالولايات المتحدة الأمريكية، إضافة لأمسية غنائية بلندن خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



وتستعد نانسي، للسفر إلى العاصمة الإنجليزية لندن لإحياء حفل غنائي على مسرح "أو تو أرينا" في ميدان بيننسولا وذلك يوم الأحد المقبل.



ومن ثم تبدأ نانسي جولتها الغنائية الأمريكية يوم السبت 3 نوفمبر المقبل بإحياء حفل غنائي على أحد المسارح الكبرى في لاس فيجاس، وتحيي الحفل الثاني في العاصمة واشنطن يوم الجمعة الموافق 9 نوفمبر.



وتختتم "نانسي" الجولة بحفل غنائي ضخم على أحد المسارح الكبرى فى مدينة ديترويت بولاية ميشيغان الأمريكية يوم السبت 10 نوفمبر.



وكانت نانسي، طرحت مؤخرا أحدث أغانيها باللهجة اللبنانية "بدنا نولع الجو" على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات ​سمير نخلة​، ألحان ​جوزيف جحا​، وتوزيع ​باسم رزق، والفيديو من إخراج ​سمير سرياني​.