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حوادث

ضبط عصابة تعيد تدوير الدقيق المُدعم و تبيعه فاخرا بالقليوبية

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 06:12 م
المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح
تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط تشكيل عصابي بالقناطر الخيرية تخصص فى إعادة تدوير ونخل الدقيق البلدى المُدعم وتعبئته داخل عبوات جديدة كونه دقيقا فاخرا حر لطرحه بالأسواق.

أكدت معلومات وتحريات مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية قيام كلٍ من شريف ا.ط ، 27 سنه، محمد س.ط ، 20 سنه، وطه س.ط ، 34 سنه، وسيد ط ، 62 سنة ، ومقيمين بقرية البرادعة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص فى إرتكاب وقائع تجميع وتهريب الدقيق البلدى المدعم المخصص للمخابز البلدية لإنتاج الخبز البلدى إستخراج 82% والمحظور الإتجاربه وتداوله بالأسواق ، وقيامهم بإعادته تدويره ونخلة وتعبئته داخل عبوات جديدة كونه دقيق فاخر حر إستخراج 72% وإعادة طرحه بالأسواق للإستفادة من فارق السعر ، الامر الذى يعد إستيلاء على المال العام المدعم ، وإتخاذهم من مساكنهم أوركارًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات وباستهداف المتهمين أمكن ضبط المتهم الأول ، و5 متهمين من معاونيهم وهم على إ.ع ، 27 سنه، وأحمد م.أ ، 22 سنه، ومحمد م.أ ، 18 سنه، وعبدالقصود م.ط ، 23 سنه، وأحمد ع.م ، 25 سنه.

وبالتفتيش أمكن ضبط 37 طن دقيق بلدى مدعم إستخراج 82 % محظور تداولة، ومنخل لإعادة تدوير ونخل الدقيق ذات عدد 4 محركات، و2 سيارة نقل .

بمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكابهم الواقعة ، وأضافوا بأن السيارات المضبوطة تُستخدم لنقل الدقيق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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