كاتبة إماراتية: اختفاء خاشقجي ورقة توت كشفت مؤامرة قطر ضد السعودية

اشارت مريم الكعبى الكاتبة والإعلامية الإماراتية ، الى ان حادثة اختفاء جمال خاشقجى ، كشفت مؤامرات قطر ضد السعوديه.



غردت "الكعبى" من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلًا" حادثة اختفاء خاشقجي ورقة التوت التي سقطت فعرت وكشفت مؤامرة قطر ضد السعودية".



وتابعت "وأكدت بأن مشاركتها في التخطيط لاغتيال الراحل الملك عبدالله لم تكن إلا حلقة في سلسلة ممتدة الهدف منها زعزعة أمن واستقرار المملكة والخليج العربي واستهداف القيادة السعودية من أجل خلق فجوة تسمح بفوضى مدمرة"

