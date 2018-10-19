فيديو جراف.. في الذكرى الـ7 لـ صفقة شاليط.. تفاصيل بالصحف الإسرائيلية عن أكبر عملية بين حماس وإسرائيل

تعتبر صفقة شاليط من أكبر عمليات التبادل بين الجانبين وبعد مرور نحو ثلاثة أعوام من إبرام صفقة التبادل أعادت إسرائيل في يونيو 2014 اعتقال أكثر من 35 فلسطينيًا في الضفة الغربية ممن أفرجت عنهم في الصفقة.



بموجب الصفقة أفرجت حماس عن جلعاد شاليط وهو جندي إسرائيلي كان أسيرًا لديها مقابل الإفراج عن 1027 معتقلًا فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية.



عرفت هذه الصفقة فلسطينيًا باسم "وفاء الأحرار" وأبرمتها إسرائيل مرغمة من أجل شاليط الذي مكث في أسر المقاومة الفلسطينية 5 سنوات.



وفي 25 يونيو 2006 وقع شاليط في قبضة مقاتلين تابعين لثلاثة فصائل فلسطينية وهذه العملية نفذتها كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لـ حماس وألوية الناصر صلاح الدين وجيش الإسلام وأطلقت عليها اسم "الوهم المتبدد".



وفي 2009 نشرت القسام فيديو مصورا للجندي ممسكًا بصحيفة محلية تبرهن أنه على قيد الحياة مقابل أن تفرج السلطات الإسرائيلية عن 20 معتقلة فلسطينية من سجونها.



جرت مفاوضات عديدة غير المباشرة بين الطرفين لإتمام صفقة تبادل وكان من شروط صفقة شاليط أن يتم الإفراج عن كافة المعتقلات الفلسطينيات وعن نحو 500 من المعتقلين أصحاب الأحكام بالسجن المؤبد أو الأحكام العالية.



وعقبت "يديعوت أحرونوت" قائلة إن ثمن الصفقة مبالغ فيه والمخاطر كبيرة.



وقالت "معاريف" هذه الصفقة هي انتصار هائل لحماس.



وأفادت "هآرتس" حماس تستخلص ربحًا سياسيًا فوريًا من إتمام الصفقة في الأيام القريبة القادمة.