انتهاء تجهيزات حفل عمرو دياب فى جامعة مصر .. صور

يجرى القائمون على حفل المطرب عمرو دياب التجهيزات الخاصة بالحفل الذى من المقرر ان يقام اليوم داخل جامعة مصر الدولية ومن المتوقع ان يشهد الحفل حضورا كبيرا.



وسيشدو عمرو دياب بعدد من الأغانى التى تنال إعجاب الجمهور خاصة من البومه الأخير "كل حياتى" ومن هذه الأغانى "يا هناه وكل حياتى وده لو اتساب".



يذكر أن شركة روتانا قررت التعاون مع المطرب عمرو دياب من خلال تقديمه مينى ألبوم خلال الايام القليلة المقبلة حيث يقوم الهضبة باختيار الأغانى المقرر ان يقوم بتسجيلها الفترة المقبلة.



ويقوم عمرو بتسجيل الأغانى خلال الأيام القليلة المقبلة وتحديدا بعد عودته من لندن حيث يحيى حفلا غنائيا هناك يوم 28 اكتوبر الحالى.