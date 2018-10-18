ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

شوط أول سلبي بين سيراميكا كليوباترا وكوكاكولا بالقسم الثاني

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 04:37 م
صدى البلد
عبدالله هشام
انتهت أحداث الشوط الأول للمباراة التي تجمع بين فريقي سيراميكا كليوباترا ومنافسه كوكاكولا بالتعادل السلبي وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري القسم الثاني.

وشهد الشوط استماتة من دفاع كوكاكولا أمام سيل هجمات سيراميكا ،الذي باتت رغبته في الفوز واضحة.

ويحتل سيراميكا كليوباترا صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية "القاهرة"، برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع فريق القناة بينما يأتي كوكاكولا في المركز الثالث برصيد 11 نقطة .

ترشيحاتنا

ميجان ماركل تتخلى عن هذا الأمر بعد إعلان حملها

منى مينا تكشف تفاصيل جديدة في واقعة مصرع الطبيبة سارة أبو بكر

بعد إصابة نجمة أراب آيدول إيناس عز الدين بمرض نزيف القولون.. تعرف على أسباب الإصابة بالمرض.. و6 أعراض خطيرة تصيبك أبرزها البواسير

موعد مباراة مصر وتونس بالتصفيات الأفريقية والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى بطولة أفريقيا لكرة اليد

فشل انتحار فتاة داخل قسم شرطة قنا.. حاولت إلقاء نفسها من الثالث

مسئول أمريكي يكذب المزاعم القطرية: السعودية لم تدفع أموالا في قضية خاشقجي

4 إطلالات أنيقة لـ ميجان ميركل في أستراليا.. صور

بوتين يحمل أمريكا مسئولية اختفاء خاشقجي

آبي أحمد يكشف عن تفاصيل محاولة فاشلة لاغتياله

المدير الفنى لـ الزمالك يحسم مصير 3 لاعبين من نجوم الفريق.. غدا

رسميا.. أمبرو الإنجليزية ترعى قميص الأهلى 3 سنوات مقبلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتهاء تجهيزات حفل عمرو دياب فى جامعة مصر .. صور

4 إطلالات أنيقة لـ ميجان ميركل في أستراليا.. صور

قصة خاتم الأمير هاري الأسود.. هدية من ميجان أم تكنولوجيا متطورة.. صور

انطلاق مسابقة ملكة جمال العرب بالجزائر اليوم

أبرز هدايا المولود المنتظر لـ ميجان وهاري.. صور

فيديو

أميرة جمال لصدى البلد: حسام حسن لازم يدرب المنتخب.. والتوأم هيتعملهم تمثال فى بورسعيد..فيديو
عز العرب: التوافق المصري الروسي انعكاس لـ 75 عاما من التعاون .. فيديو
السعيد: البورصة حققت أعلى أداء على مستوى العالم في 2017.. فيديو
سعودي تتهمه أنقرة بقتل خاشقجي: لم أدخل تركيا في حياتي.. فيديو
محمد عز العرب: 2018 عام تطور العلاقات المصرية الروسية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟