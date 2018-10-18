شوط أول سلبي بين سيراميكا كليوباترا وكوكاكولا بالقسم الثاني

انتهت أحداث الشوط الأول للمباراة التي تجمع بين فريقي سيراميكا كليوباترا ومنافسه كوكاكولا بالتعادل السلبي وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري القسم الثاني.



وشهد الشوط استماتة من دفاع كوكاكولا أمام سيل هجمات سيراميكا ،الذي باتت رغبته في الفوز واضحة.



ويحتل سيراميكا كليوباترا صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية "القاهرة"، برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع فريق القناة بينما يأتي كوكاكولا في المركز الثالث برصيد 11 نقطة .

