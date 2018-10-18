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حوادث

سقوط عامل هارب من تنفيذ 66 حكما قضائيا

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 04:32 م
المتهم
المتهم
مصطفى الرماح
نجحت مباحث الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام فى ضبط هارب من 66 حكم قضائى صادر ضده.

توصلت تحريات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام إلى محل تواجد المحكوم عليه الهارب على . م . ع – 37 سنه – عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية "الصادر ضده 66 حكم حبس فى قضايا تبديد بلغت جملة العقوبة فيها 13 سنه و4 شهور حبس، وكفالات قدرها 10 آلاف و200 جنيه" بقرية أم الرزق دائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله .

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